Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Περισσότερες από 4500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης, την διαδικασία με την οποία απλοποιείται ριζικά η αδειοδότηση και επιταχύνεται η έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων. Μέχρι πρόσφατα, απαιτούνταν τουλάχιστον 30 μέρες κατά μέσο όρο για την έκδοση μιας άδειας. Πλέον, με τον νόμο 4442/2016 του Υπουργείου Οικονομίας, η λειτουργία μιας επιχείρησης αρχίζει άμεσα με την ηλεκτρονική γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε: «Μια νέα εποχή για το επιχειρείν εγκαινιάζεται με την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομίας, είναι προτεραιότητα να παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα απελευθερώσουν τις «εγκλωβισμένες» αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας. Η απλούστευση και η επιτάχυνση της αδειοδότησης και της έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω μιας απλής ηλεκτρονικής διαδικασίας, αποτελεί, άλλο ένα μεγάλο βήμα, προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, με τον νέο νόμο, διασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον, την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών με ουσιαστικούς ελέγχους στην πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Σταδιακά εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης όλο και περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για πάταξη της γραφειοκρατίας και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Με σταθερό βηματισμό, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο που θέτει τη χώρα σε τροχιά βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είμαστε αποφασισμένοι να γυρίσουμε σελίδα».

Οι δραστηριότητες που υπόκεινται, σε αυτή την πρώτη φάση, στο καθεστώς γνωστοποίησης, είναι: –Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών -Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος -Τουριστικά καταλύματα και πισίνες εντός αυτών -Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής Σύμφωνα με, τα συγκεντρωτικά στοιχεία του πρώτου μήνα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος: –3.229 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το σύστημα για να γνωστοποιήσουν την έναρξη μιας επιχειρηματικής λειτουργίας. –928 για να δηλώσουν τη μεταβολή στοιχείων και χαρακτηριστικών. –325 για να δηλώσουν την παύση λειτουργίας τους ή την ακύρωση γνωστοποίησης που είχαν υποβάλλει. –250 για να μεταβιβάσουν μια δραστηριότητα. Από το σύνολο των 4.760 επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 3.425 περιπτώσεις αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 766 τουριστικά καταλύματα, οι 202 μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, οι 189 αυτόματους πωλητές, οι 138 πισίνες και οι 40 κέντρα αποθήκευσης και διανομής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί στη διεύθυνση: www.notifybusiness.gov.gr. Η είσοδος γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας με τα συγκεντρωτικά στοιχεία από τον πρώτο μήνα λειτουργίας (Ιούνιος 2017) του πληροφοριακού συστήματος. anko-eunet

