Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Εληξε σήμερα Τρίτη η προθεσμία υποβολής μηχανογραφικών δελτίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, επιτρέπεται μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.



Έτσι, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όρισε προθεσμία ως και την Πέμπτη 20 Ιουλίου, μέσα στην οποία υποψήφιοι που υπέβαλαν εμπρόθεσμα το μηχανογραφικό τους δελτίο, μπορούν να προχωρήσουν σε μερική ή ολική ανάκληση προτιμήσεων. Όσοι υποψήφιοι θέλουν να ανακαλέσουν προτιμήσεις τους (μερικώς ή ολικώς), θα πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση exams-delpref.it.minedu.gov.gr και μέσω της διαθέσιμης εφαρμογής, μπορούν μόνο να διαγράψουν κάποια ή κάποιες από τις προτιμήσεις τους ή και όλες. Από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να αλλάξουν τη σειρά των προτιμήσεων, ούτε να προσθέσουν νέες προτιμήσεις. Μετά την διαγραφή κάποιας προτίμησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν εκ νέου το μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο διατηρεί τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά με νεότερη ημερομηνία.



Επισημαίνεται ότι η προθεσμία είναι οριστική, και μετά την παρέλευσή της δεν θα γίνει δεκτή καμία αλλαγή στα μηχανογραφικά δελτία, αφού η εφαρμογή θα «κλειδώσει» και θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων. Όπως ενημέρωσε το υπουργείο, οι υποψήφιοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους, από την επόμενη εβδομάδα θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση exams.it.minedu.gov.gr μόνο για να βλέπουν την οριστικοποιημένη μορφή του μηχανογραφικού δελτίου, με αναγεγραμμένο τον αριθμό πρωτοκόλλου. iefimerida loading…

