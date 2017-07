Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την κατάσταση που επικρατεί στις ομάδες που αγωνίζονται στις τοπικές κατηγορίες της ΕΠΣ Γρεβενών αλλά και για τον Πυρσό, αναφέρθηκε την Τετάρτη (19-7) μιλώντας στον Star-fm ο Κώστας Μάρκου.

«Η κατάσταση είναι τραγική» … ενώ για τον Πυρσό πρόσθεσε πως κάποιοι σκέπτονται ακόμη και να μην κατέβει στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής…

Ο γνωστός Αθλητικογράφος, αναφέρθηκε όμως και στην έλευση της Εθνικής Παίδων στο Βόλεϊ στα Γρεβενά αλλά και στον Πρωτέα…

Ακούστε όλη την κουβέντα: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/07/19-7-17-markoy-kvstas-l.mp3 Αρχείο mp3



