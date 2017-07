Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κατά την διάρκεια του Αυγούστου θα έχουμε δύο εκλείψεις, από τις οποίες θα επηρεαστούν τα ζώδια. Ο Κώστας Λεφάκης, πολύ γνωστός αστρολόγος δίνει τις προβλέψεις αναλυτικά. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι περιμένει το κάθε ζώδιο:

