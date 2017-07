Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μια ξένη και σπάνια νόσος που δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί, αντιθέτως πρόκειται για έναν από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους καρκίνους. Και όπως κάθε νόσος, έτσι και αυτήν, για να την νικήσεις, θα πρέπει πρώτα να την προλάβεις. Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού κρίνεται ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα όταν αυτός προσβάλλει άτομα που βρίσκονται σε νεαρή ηλικία.



Ποια είναι όμως τα συμπτώματα εκείνα που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου; Πιθανότατα να έχεις ακούσει, ότι οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού εμφανίζουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν είναι άλλο από τον όγκο που βρίσκει ο γιατρός στο στήθος τους, ένας όγκος που δεν προϋπήρχε στο σημείο αυτό και τελικά αποδεικνύεται ότι είναι καρκίνος. Παρόλα αυτά, ο όγκος δεν είναι το μόνο ένοχο σύμπτωμα για την ύπαρξη της νόσου, μιας και σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε σε συνέδριο του Εθνικού Ινστιτούτου Ερευνας για τον Καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1 στις 6 γυναίκες που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού αναφέρουν πρώτα κάποιο άλλο σύμπτωμα που δεν είναι ο όγκος στο στήθος. Λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης σχετικά με τα λιγότερο κοινά συμπτώματα του καρκίνου του μαστού, οι μελετητές υπέθεσαν ότι αυτά τα «μη τυπικά» συμπτώματα μπορούν να καθυστερήσουν τη διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία της. Κάτι τέτοιο δεν αναιρεί το γεγονός, ότι κάθε γυναίκα οφείλει να συνεχίσει να ψηλαφίζει το στήθος της τακτικά. Μάλιστα, με βάση την ίδια αυτή μελέτη, το 83% των γυναικών με καρκίνο του μαστού, εντόπισαν πρώτα κάποιο εξόγκωμα για το οποίο απευθύνθηκαν στο γιατρό τους. Εδώ δίνουμε μια εικόνα γύρω από τα μη τυπικά συμπτώματα του καρκίνου του μαστού. Σημάδια στο δέρμα που είναι ύποπτα Είναι πιθανό το δέρμα στο στήθος σας να εμφανίσει σημάδια που παραπέμπουν σε «μπάλωμα» και έτσι η επιφάνεια του να γίνει τραχιά ή να παρατηρήσετε κάποιες φολίδες και σκληρότητα. Ακόμη, σε κάποιες περιπτώσεις οι αδένες του στήθους φράζουν με αποτέλεσμα να προκαλούνται αλλαγές στο δέρμα που κάνουν το στήθος να μοιάζει ότι είναι καλυμμένο με φλούδα πορτοκαλιού.



Πρησμένο στήθος Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας όγκος που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, αλλά δεν έχει γίνει αντιληπτός από τη γυναίκα, να αλλάζει το σχήμα και το μέγεθος του στήθους της, μια αλλαγή που ίσως αποδοθεί και σε άσχετους λόγους, μέχρι να γίνει η ιατρική διάγνωση. Μπορεί αυτός ο όγκος επίσης να προκαλέσει πόνο, σύμπτωμα για το οποίο παραπονιέται περίπου το 6% των γυναικών. Αλλαγές στις θηλές Ανήκει στην κατηγορία με τα λιγότερο συνηθισμένα συμπτώματα της ασθένειας. Πρόκειται για την αντιστροφή της θηλής, δηλαδή την κατάσταση κατά την οποία η θηλή του στήθους γυρίζει προς τα μέσα και αυτό οφείλεται σε κάποια μάζα που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του στήθους και αλλάζει το σχήμα του. Τέτοιες ανωμαλίες στις θηλές αναφέρουν το ποσοστό του 7% των γυναικών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Εκκρίσεις από τις θηλές Αν οι εκκρίσεις συμβαίνουν χωρίς να αγγίζετε ή να πιέζετε το στήθος σας και πιο συγκεκριμένα, τις θηλές σας, αν έχουν αίμα ή εντοπίζονται μόνο στον ένα μαστό, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας άμεσα. bovary loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 19th, 2017 at 12:26 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.