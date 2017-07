Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Θρασύτατη διπλή τουρκική πρόκληση της Αγκυρας σε βάρος του προέδρου της Δημοκρατίας σημειώθηκε xθες. Την ώρα που προσέγγιζε την Ρόδο ττο αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν ο Προκόπης Παυλόπουλος, συνοδευόμενος από τον υπουργό Αμυνας και την ηγεσία του Στρατού χειριστές τουρκικών ραντάρ προειδοποίησαν ότι… παραβιάζει τουρκικό εναέριο χώρο. Στη συνέχεια, όταν οι κ.κ. Παυλόπουλος, Καμμένος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ επιβιβάστηκαν σε ελικόπτερο τύπου Σινούκ της Αεροπορίας Στρατού, για να μεταβούν στο Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι, οι Τούρκοι επανήλθαν: Προειδοποίησαν εκ νέου ότι η πορεία του ελληνικού ελικοπτέρου βρισκόταν εντός του τουρκικού FIR! Παρά την ανερμάτιστη προσπάθεια της Αγκυρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε κανονικά την επίσκεψη σε Σύμη, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι και Χίο συνοδευόμενος από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη.



Παυλόπουλος: Το Αιγαίο δεν διχοτομείται, δεν έχει γκρίζες ζώνες Στον χαιρετισμό του προς το προσωπικό του 549 τάγματος Εθνοφυλακής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε την ετοιμότητα του προσωπικού, τονίζοντας ότι φυλάσσουν και τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά σύνορα, ενώ αναφέρθηκε σε αρκετά ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις της χώρας μας με την Τουρκία. Δεν λέμε, λοιπόν, τίποτα άλλο στην Τουρκία για την ευρωπαϊκή της πορεία, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Σεβάσου το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του. Σεβάσου το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και εδώ είμαστε. Προοδευτικά, και αφού μπορέσει ν’ απορροφήσει αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ο δρόμος της είναι ανοιχτός. Αυτό το κεκτημένο και, ταυτοχρόνως, το διεθνές δίκαιο ορίζουν ορισμένα πράγματα» τόνισε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο κ. Παυλόπουλος. Και αυτά τα ευρωπαϊκά και ελληνικά σύνορα, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα προσδιορίζει ευθέως το διεθνές δίκαιο. «Στην περιοχή που βρισκόμαστε, σ’ ολόκληρο το Αιγαίο, είναι από τη μια πλευρά η Συνθήκη της Λωζάννης και από την άλλη η Συνθήκη των Παρισίων του 1947, η οποία αφορά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στον Εθνικό μας κορμό. Αυτά τα δύο στοιχεία της διεθνούς νομιμότητας, Συνθήκη της Λωζάννης και Συνθήκη των Παρισίων του 1947, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή πολιτική. Είναι η θεσμική βάση που οριοθετεί τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, τα οποία εσείς φυλάσσετε ως ελληνικός, αλλά και ευρωπαϊκός στρατός», επισήμανε, ενώ ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες: «Και τι λένε αυτές οι Συνθήκες: Λένε ότι δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Είναι ξεκαθαρισμένα τα πράγματα. Ούτε πάνω από τα Δωδεκάνησα, λόγω της Συνθήκης της Λωζάννης, ούτε στα Δωδεκάνησα. Γιατί όταν, το 1947, παραχωρήθηκαν τα Δωδεκάνησα πλέον στην Ελλάδα και ενσωματώθηκαν στον εθνικό μας κορμό, ρητώς αναφέρεται στην Συνθήκη των Παρισίων του 1947 ότι παραχωρούνται τα Δωδεκάνησα και οι «παρακείμενες νησίδες»». Σας διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχουν άλλες Ένοπλες Δυνάμεις στον χώρο της Ευρώπης που να πρέπει να έχουν τέτοια ετοιμότητα όπως εσείς, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απευθυνόμενος στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σύμη, στο Φαρμακονήσι και στο Αγαθονήσι, «που να είναι επιχειρησιακά σε κάθε στιγμή έτοιμες να υπερασπιστούν το έδαφος της Ευρώπης. Κανένας άλλος Στρατός, πιστέψτε με, δεν έχει αυτού του είδους ανάγκη ετοιμότητας που εσείς έχετε. Κατόπιν τούτου και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σ΄ αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, που γνωρίζουμε ποιες είναι οι θυσίες που έχει υποστεί ο ελληνικός λαός, πρέπει να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα των ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων, ως δυνάμεων που θωρακίζουν, το τονίζω. τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο κ. Παυλόπουλος μετέβη στις 10:30 στη Σύμη, όπου επισκέφτηκε το στρατόπεδο 549ΤΕ. Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Επιτηρητικό Φυλάκιο του Φαρμακονησίου όπου παρακάθισε σε γεύμα με το προσωπικό του. Ακολούθως μετέβη στο Αγαθονήσι και αμέσως μετά αναχώρησε για τη Χίο, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη στα πληρώματα επιφυλακής Super Puma και το απόγευμα μετέβη στο διοικητήριο της 96 ΑΔΤΕ. Την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επισκεφθεί το Μ/Ν Παναγιά, τη Λήμνο και τον Άγιο Ευστράτιο.

Δείτε την είδηση από το δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:



Ασύλληπτη τουρκική πρόκληση: Παρενόχλησαν δις… από Enikos_gr

