Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Η LG Electronics (LG) έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία ηλεκτρικών σκουπών πριν από 16 χρόνια με την παρουσίαση μιας από τις πρώτες ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες στον κόσμο. Οι μηχανικοί της LG επωφελήθηκαν από την πρωτοπορία αυτή και τα χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή ρομποτικών οικιακών συσκευών και φέτος παρουσίασαν το HOM-BOT® Turbo+, το οποίο πρόσφατα αναγνωρίστηκε από το τμήμα ρομποτικής του κορυφαίου πανεπιστημίου της Νότιας Κορέας, το Seoul National University (SNU) Robotics & Intelligent Systems Lab ως την ηλεκτρική σκούπα του κλάδου που βρίσκεται ότι πιο κοντά σε ανθρώπινη συμπεριφορά.



Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial intelligence), η οποία αποτελεί τον πυρήνα όλων των σημερινών προηγμένων ρομπότ, έχει πολλά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων είναι η ικανότητα μάθησης από την εμπειρία. Τα ρομπότ, σε αντίθεση με την επιστημονική φαντασία και το Χόλιγουντ, δεν χρειάζεται να είναι έξυπνα, αλλά πρέπει να έχουν την ικανότητα να εκτελούν κάποιο είδος εργασίας. Σήμερα, οι περισσότερες από τις καλύτερες ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα ρομπότ ικανά να έχουν το ίδιο γνωστικό επίπεδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του SNU Robotics Lab. Το πανεπιστήμιο εξέτασε ρομποτικές σκούπες από τους κορυφαίους κατασκευαστές για να μετρήσει τη νοημοσύνη τους στους τρεις τομείς – της αντίληψης, της κρίσης και της δράσης και τις κατέταξε σε ένα από τα τρία επίπεδα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η HOM-BOT Turbo+ έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο επίπεδο που οι δοκιμαστές έχουν χαρακτηρίσει ως «Child» (τα άλλα επίπεδα ονομάζονται «Ape» και «Dolphin»), επειδή το SNU Robotics Lab εξισώνει τη μαθησιακή ικανότητα του HOM-BOT Turbo+ με αυτή ενός εφήβου των έξι ή επτά ετών. Χρησιμοποιώντας την τεχνική των συνελικτικών νευρωνικών δικτύων (convolutional neural network – CNN), οι μηχανικοί της LG δίνουν στη ρομποτική σκούπα τη δυνατότητα να ξεχωρίζουν μεταξύ ανθρώπου και σκύλου, αναλύοντας αποθηκευμένα δεδομένα εικόνας. Το υψηλό επίπεδο της αντίληψης και της κρίσης της ρομποτικής σκούπας LG – δύο από τις βασικές πτυχές υψηλής απόδοσης της τεχνητής νοημοσύνης – βελτιώθηκε σημαντικά με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας LG DeepThinQ™ στο τελευταίο μοντέλο. Η βελτίωση αυτή ανέβασε τη ρομποτική σκούπα στο επόμενο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης, το «Child», από το «Ape» που ήταν πριν από δύο χρόνια. Αυτό που ξεχωρίζει το LG HOM-BOT Turbo+ με τη τεχνολογία DeepThinQ από τα ανταγωνιστικά μοντέλα είναι η δυνατότητά του όχι μόνο να αναγνωρίζει τα εμπόδια και να ‘χαράσσει’ μία αποτελεσματικότερη πορεία μέσα στο σπίτι, αλλά και η ικανότητά του να αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη παρουσία.



Για παράδειγμα, όταν η σκούπα συναντά έναν άνθρωπο, περιμένει για λίγη ώρα επιτρέποντάς του να απομακρυνθεί. Ωστόσο, για τα έπιπλα και άλλα ακίνητα εμπόδια, η σκούπα ρομπότ της LG δεν περιμένει, απλά τα προσπερνάει και συνεχίζει τον καθαρισμό. Αυτό είναι το είδος της ανάλυσης που αναγνωρίστηκε από το SNU Robotics Lab ως μοναδικό και αξιοσημείωτο στην κατηγορία του. «Στην LG είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ανάπτυξη όχι μόνο των καλύτερων συσκευών αλλά και των πιο έξυπνων συσκευών», δήλωσε ο Song Dae-hyun, Πρόεδρος της LG Electronics Home Appliance & Air Solutions Company. «Αυτά που έχουμε μάθει και κατακτήσει στον τομέα των οικιακών συσκευών εφαρμόζονται επίσης στην πιο νέα σειρά ρομπότ που έχουμε αναπτύξει για εφαρμογές εκτός του σπιτιού, όπως το Airport Robot, το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα αυτό το μήνα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon». newsbeast loading…

