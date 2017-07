Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μία ολοκαίνουργια φόρμουλα από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας φιλοδοξεί να κατακτήσει μια από τις πρώτες θέσεις στον διεθνή αγώνα μονοθέσιων, που ξεκινά σήμερα στην πίστα του Βαράνο της Ιταλίας, με τη συμμετοχή δεκάδων φοιτητικών ομάδων από πανεπιστήμια όλης της Ευρώπης (Formula Student), και θα ολοκληρωθεί στις 23 Ιουλίου.

Η ομάδα «Formula Student ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας», με τη συμμετοχή 20 φοιτητών από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ …»πάτησε γκάζι» για να προλάβει να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό και την κατασκευή της μονοθέσιας φόρμουλας και έτσι θα τρέξει με πλήρες όχημα σε μία από τις κατηγορίες του αγώνα ταχύτητας, δοκιμάζοντας στην πράξη τις δυνατότητες, αλλά και τις αδυναμίες του πρώτου οχήματος της ιστορίας του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Ο «Δαίδαλος 76″, όπως ονόμασαν οι φοιτητές το όχημά τους (ο αριθμός αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του ΤΕΙ) κατασκευάστηκε με σκληρή δουλειά και αρκετές στερήσεις σε υλικά και υποδομές, υπό την επίβλεψη του επίκουρου καθηγητή του τμήματος Σάββα Δουβαρτιζίδη. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του τμήματος Στέλιο Μαρόγλου, ο σχεδιασμός της φόρμουλα έγινε με ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική και την αντοχή του οχήματος και άρα στα υλικά, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι παρ’ όλο που είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει ΤΕΙ στον διεθνή αγώνα μονοθέσιων, θα καταλάβει μία καλή θέση. «Η παράδοση θα συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιές -εφόσον έγινε η αρχή- με τη συμπλήρωση της ομάδας από νέους φοιτητές και με τροποποιήσεις στο όχημα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαρόγλου. Στα «σκαριά» το πρώτο ηλεκτροκίνητο με μετατροπή συμβατικού ΙΧ από το ΤΕΙ Ο κ. Μαρόγλου ανέφερε επίσης ότι το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώνει και θα παρουσιάσει, το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους, το πρώτο ηλεκτροκίνητο ΙΧ που προέκυψε ύστερα από μετατροπή ενός συμβατικού Ford Fiesta. «Γνωρίζουμε το know-how και ελπίζουμε, ότι σε λίγους μήνες θα μπορούμε να πιστοποιούμε μηχανικούς για τροποποιήσεις οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα, όπως γίνεται σήμερα με τις μετατροπές κινητήρων φυσικού αερίου

» είπε χαρακτηριστικά. Τα ηλεκτροκίνητα συμβατικά αυτοκίνητα θα μπορούν να «φορτίζουν» σε σταθμούς της Κοζάνης και θα έχουν αυτονομία ανάλογα με την μπαταρία τους, ενώ θα έχουν μηδενική επιβάρυνση σε ρύπους για το περιβάλλον και σχεδόν μηδενικό κόστος κίνησης. ΑΠΕ-ΜΠΕ iefimerida.gr

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 19th, 2017 at 09:51 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.