Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Οταν όλα γύρω σου μοιάζουν να πηγαίνουν «στραβά» και αισθάνεσαι πως δεν έχεις κανένα κίνητρο για να συνεχίσεις τις προσπάθειες απώλειας βάρους, τότε υπάρχει μια δίαιτα, που όχι μόνο θα σου φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα, αλλά θα φροντίσει για την απόλυτη ευτυχία σου. Γιατί αν και μπορεί να δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις, η κατανάλωση ορισμένων τροφών και η πρόσληψη σημαντικών θρεπτικών ουσιών, όχι μόνο λειτουργούν υπέρ της καλής υγείας του οργανισμού, αλλά είναι δυνατόν να αλλάξουν τη χημεία του εγκεφάλου, καθώς επίσης και την ψυχολογία μας, βελτιώνοντας γενικότερα τη συναισθηματική μας υγεία.



Και πώς επιτυγχάνεται όλο αυτό; Χάρη στην ύπαρξη ενός νευροδιαβιβαστή, που είναι υπεύθυνος για την ευφορία που νιώθουμε και ονομάζεται «ντοπαμίνη», αλλά επηρεάζει ακόμα την εγρήγορση μας, τη συγκέντρωση και το αίασθημα της κούρασης και εξάντλησης το οποίο και μειώνει. Στις ευεργετικές ιδιότητες της «ντοπαμίνης» ορκίζονται πολλοί σελέμπριτις αλλά και ο σεφ Τομ Κέριτζ τα τελευταία χρόνια. Ερεθίσματα εξωτερικά όπως ένα χάδι, μια αγκαλιά, η μουσική που ακούμε, η σεξουαλική πράξη, συμβάλλουν στην απελευθέρωση αυτής της ουσίας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην ευτυχία. Βασική προϋπόθεση όμως για την ενίσχυση της παραγωγής της ντοπαμίνης είναι ένα αμινοξύ, η «L- τυροσίνη». Σύμφωνα με τους ειδικούς υπάρχουν διάφορες τροφές που ενισχύουν την «L- τυροσίνη» στον οργανισμό και αυτές είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη, για παράδειγμα τα όσπρια. Από την άλλη, η «ντοπαμίνη» αυξάνεται από την κατανάλωση τροφών όπως για παράδειγμα η μαύρη σοκολάτα, τα φρούτα -ειδικότερα οι μπανάνες -και τα λαχανικά, τα γαλακτοκομικά, τα ψάρια που είναι πλούσια σε ω-3 λιπαρά όπως ο σολομός, τα αυγά, οι ξηροί καρποί όπως τα αμύγδαλα και τα καρύδια και τέλος, το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας. Οι περισσότερες εκδοχές της δίαιτας της ντοπαμίνης υποστηρίζουν, ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της κανείς θα πρέπει να αποκλείσει από τις συνήθειες του το αλκοόλ, τον καφέ, την επεξεργασμένη ζάχαρη, αλλά και τους κακούς υδατάνθρακες. Ποιες αλλαγές μπορείτε να κάνετε εσείς στην καθημερινότητα σας για να επωφεληθείτε από τις ιδιότητες της συγκεκριμένης δίαιτας και να δείτε άμεσα το σώμα σας και τη διάθεση σας να αλλάζουν; Ξεκινήστε τη μέρα σας με ένα πρωινό που θα είναι πλούσια πηγή πρωτεϊνών, προσθέτοντας στο πιάτο σας γαλακτοκομικά, αυγά και γαλοπούλα. Καταναλώστε μικρά γεύματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σταθεροποιήστε την όρεξη σας. Προτιμήστε τους ξηρούς καρπούς ως σνακ ανάμεσα στα κυρίως πιάτα σας.



Αντικαταστήστε τους «κακούς» υδατάνθρακες με εκείνους που θα γεμίσουν τον οργανισμό σας με θρεπτικά συστατικά και θα βοηθήσουν στην απώλεια βάρους σας. Ενδεικτικά η κινόα είναι μια πολύ καλή επιλογή και μην ξεχνάτε πως κάθε σας κυρίως γεύμα πρέπει επίσης να είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε κοτόπουλο, ψάρι, φακές και άπαχο κρέας. Τέλος, σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας στη διαμόρφωση της σιλουέτας σας αλλά και στην καλή ψυχολογία σας είναι η σωματική άσκηση. Αν δεν μπορείτε να ακολουθήσετε ένα έντονο πρόγραμμα γυμναστικής, αφεθείτε στην τονωτική δράση της γιόγκα. bovary loading…

