Αν και υπάρχει διαφωνία επάνω στο θέμα αυτό, οι ελιές που υπάρχουν επάνω στο δέρμα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος έχουν αποτελέσει -κι εξακολουθούν να το κάνουν- σημείο γοητείας. Θυμηθείτε για παράδειγμα την χαρακτηριστική ελιά της Σίντι Κρόφορντ και της Εύα Μέντες. Και οι δυο διάσημες κυρίες της διαθέτουν στο πρόσωπο και αυτές έχουν γίνει σήμα κατατεθέν τους, αλλά πολλές φορές ακόμα και πλεονέκτημα στην καριέρα τους.



Λίγα λόγια για αυτές τις συστάδες από κύτταρα στο δέρμα… Το σχήμα και το μέγεθός τους δεν είναι πάντοτε ίδιο, έτσι μπορεί να υπάρχουν ελιές με λεία ή ανώμαλη επιφάνεια, ελιές που είναι επίπεδες ή προεξέχουν, με στρογγυλό ή οβάλ σχήμα. Το χρώμα τους μπορεί να είναι καφέ εξαιτίας της μελανίνης που παράγουν τα μελανοκύτταρα, ενώ υπάρχουν κι ελιές που έχουν το χρώμα του δέρματος. Οι ελιές είναι κληρονομικές είτε εμφανίζονται λόγω ορμονικών αλλαγών και παρά το γεγονός, ότι γενικότερα δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία, δεν είναι όλες οι ελιές του δέρματος «αθώες», καθώς ορισμένες από αυτές συνδέονται με μια σοβαρή ασθένεια, τον καρκίνο του δέρματος. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα άλλα χαριτωμένη ελιά του δέρματος αρχίζει να αναπτύσσει μελάνωμα, που εμφανίζεται ως μία μαύρη συνήθως ελιά, η οποία έχει ακανόνιστα όρια, είναι επίπεδη και μεγαλώνει γρήγορα. Πώς θα καταλάβεις ότι υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύεις από μια ελιά στο δέρμα σου; Η Στέφανι Γουίλιαμς, MD. Δερματολόγος στο European Dermatology του Λονδίνου μοιράστηκε μερικές χρήσιμες συμβουλές για αυτοέλεγχο στην DailyMail με τις οποίες θα μπορέσετε να εντοπίσετε κάποιες πιθανές αλλαγές. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κριτήρια για να καταλάβετε αν κάτι δεν πάει καλά με τις ελιές στο σώμα σας.



Ασυμμετρία -Ενα από τα πρώτα σημάδια που δεν θα πρέπει να αγνοήσετε. Παρατηρείτε μήπως να χωρίζεται μια ελιά στη μέση ή το μισό της μέρος να μην είναι ίσο με το άλλο μισό; Χρώμα -Οι ελιές που αναπτύσσουν μελανώματα εμφανίζουν συνδυασμούς από πολλά χρώματα και έτσι είναι πιθανό να δείτε ανοιχτό ή σκούρο καφέ, μαύρο, κόκκινο ή ροζ. Ανομοιόμορφες άκρες –Τρίτο σημάδι που θα πρέπει να σας προκαλέσει ανησυχία είναι οι ανομοιόμορφες άκρες σε μια ελιά, που είναι επίσης πιθανό να γίνουν τραχείς, με εγκοπές ή και θολές στην όψη τους. Διάμετρος -Στην περίπτωση που η ελιά έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 5 χιλιοστά συμβουλευτείτε έναν ειδικό. Η σειρά με την οποία η Στέφανι Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι πρέπει να εξετάσετε το σώμα σας: Βήμα πρώτο Μόλις βγείτε από το ντους, αρχίστε τον έλεγχο του άνω κορμού σας. Σταθείτε μπροστά από τον καθρέφτη και εξετάστε το πρόσωπο, το λαιμό, το στήθος, την κοιλιά σας μέχρι τους μηρούς. Βήμα δεύτερο Επειτα εξετάστε τα χέρια και από τις δυο τους πλευρές και τους αγκώνες σας. Βήμα τρίτο Ελέγξτε το κάτω μέρος του σώματος σας, αρχίζοντας από το μπροστινό μέρος των ποδιών και και συνεχίζοντας με το πίσω μέρος τους. Μην ξεχάσετε να κοιτάξετε καλά το δέρμα και ανάμεσα στα δάχτυλα. Βήμα τέταρτο Για τα σημεία του σώματος που θεωρούνται πιο δύσκολα όπως τα αυτιά, το κεφάλι και η πλάτη ζητήστε τη βοήθεια ενός συγγενικού προσώπου.

