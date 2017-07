Ιούλιος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επιτόπια επαλήθευση από τους υπεύθυνους του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων της «Κοινότητας» Γρεβενών. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 700.000 € χρηματοδοτούμενο από τις Χώρες ΕΟΧ που υλοποιήθηκε από τον Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών σε συνεργασία με το ΤΕΕ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και το ΕΚΕΤΑ, περιλαμβάνει τοποθέτηση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών συστημάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους τεχνολογίας LED και σύστημα γεωθερμίας, για παροχή ηλεκτρικής-θερμικής ενέργειας καθώς και Ζεστού Νερού Χρήσης στα κτίρια του Διοικητηρίου, του Νοσοκομείου, του Κολυμβητηρίου, του Κλειστού Γυμναστηρίου, της Μαθητικής Εστίας και του Επαγγελματικού Λυκείου Γρεβενών. Φυσικά η μετακίνηση στην πόλη έγινε με τα νέα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα που προμηθεύτηκε η ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ στα πλαίσια του εξαιρετικού αυτού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης. Δήμος Γρεβενών

