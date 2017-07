Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα για να καθαριστούν σε ένα σπίτι είναι τα τζάμια. Είναι ένα σημείο που χρειάζεται διαρκή και σχολαστική καθαριότητα ενώ μπορεί να λερωθούν στη στιγμή ιδιαίτερα αν στο σπίτι ζουν μικρά παιδιά.



Για να γίνει η ζωή σας πιο εύκολη σας παρουσιάζουμε έξι συμβουλές για αστραφτερά τζάμια χωρίς κόπο. 1. Το σωστό πανί Οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με ένα πανί κατάλληλο για γυάλινες επιφάνειες, ώστε να μην μένουν χνούδια ή ακόμα χειρότερα να χαραχθεί η επιφάνεια. Το κατάλληλο πανί για τα τζάμια είναι με μικροΐνες. 2. Καθαριστικό Διαλύστε 1 δόση λευκό ξύδι σε 4 δόσεις νερό, βουτήξτε μέσα το πανί σας και καθαρίστε. 3. Μπατονέτες Προσέξτε τις γωνίες γιατί εκεί είναι τα μέρη που μαζεύουν αρκετή βρωμιά η οποία απομακρύνεται δύσκολα. 4. Τραπέζι με γυάλινη επιφάνεια: Λεμόνι κι εφημερίδα Για το γυάλινο τραπέζι σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λίγο χυμό λεμονιού και να καθαρίσετε με μια τσαλακωμένη εφημερίδα, κάνοντας κυκλικές κινήσεις κι αποφεύγοντας να πιέζετε για να μην διακινδυνεύσετε να χαράξει.



5. Για τις πολύ βρώμικες επιφάνειες στο εξωτερικό των τζαμιών Το εξωτερικό των τζαμιών είναι εκτεθειμένο σε κάθε είδους βρωμιά. Απλώνοντας μία στρώση από κερί για ξύλινα πατώματα, χρησιμοποιώντας ένα πανί, θα δημιουργήσετε ένα προστατευτικό στρώμα που θα απομακρύνει τους ρύπους. 6. Σφουγγάρι μαυροπίνακα Αν έχετε να καθαρίσετε τα τζάμια σας πολύ καιρό, το σφουγγάρι του σχολείου, που χρησιμοποιούμε για να σβήνουμε τις κιμωλίες είναι ιδανικό για να πάρει τα την περισσότερη βρωμιά. Αφού τελειώσετε, καθαρίστε κανονικά τα τζάμια. baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 19th, 2017 at 14:40 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.