Ιούλιος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ένα στα δέκα παιδιά σε όλον τον κόσμο δεν έκανε κανένα εμβόλιο το 2016 και κινδυνεύει να προσβληθεί από διφθερίτιδα, τέτανό ή κοκκύτη, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.



Η μελέτη αυτή, σε συνεργασία με τη Unicef (το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) αποκαλύπτει ότι 12,9 εκατομμύρια παιδιά σε σύνολο 116,6 εκατομμυρίων δεν έχουν εμβολιαστεί και, επιπλέον, περίπου 6,6 εκατομμύρια παιδιά δεν έλαβαν παρά μόνο μία δόση από τις τρεις που είναι απαραίτητες για να προστατευθούν από μεταδοτικές ασθένειες. Από το 2010 το ποσοστό των εμβολιασμών στα παιδιά παραμένει σταθερό στο 86% και απέχει ακόμη αρκετά από τον στόχο του 90% που έχει θέσει ο ΟΗΕ. «Τα περισσότερα από τα παιδιά που δεν εμβολιάζονται είναι τα ίδια που δεν έχουν περάσει από τα συστήματα υγείας. Τα παιδιά αυτά πιθανότατα δεν έχουν λάβει καμία ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Αν θέλουμε να αυξήσουμε το συνολικό ποσοστό των εμβολιασμών, οι υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να φτάσουν σε εκείνους που σήμερα δεν καλύπτονται από αυτές», τόνισε ο Δρ. Ζαν-Μαρί Όκουο-Μπέλε, ο διευθυντής της υπηρεσίας ανοσοποίησης και εμβολίων του ΠΟΥ. Χάρη στον εμβολιασμό αποφεύγονται κάθε χρόνο 2-3 εκατομμύρια θάνατοι από διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη και ιλαρά, υπενθυμίζουν ο ΠΟΥ και η Unicef.



Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, 130 από τις 194 χώρες-μέλη του ΠΟΥ πέτυχαν πέρσι να έχουν ποσοστά τουλάχιστον 90% όσον αφορά τον εμβολιασμό για τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη. Όμως σε οκτώ χώρες το ποσοστό αυτό παραμένει ακόμη κάτω από το 50%: στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Τσαντ, την Ισημερινή Γουινέα, τη Νιγηρία, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, τη Συρία και την Ουκρανία. Υπενθυμίζοντας ότι ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει σε αστικές ζώνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι παραγκουπόλεις της Αφρικής και της Ασίας, η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι «φτωχοί αστοί» είναι εκείνοι που κινδυνεύουν περισσότερο να μην εμβολιάζονται. newsbeast loading…

