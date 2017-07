Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Πανεπιστήμιο «Νεάπολις» της Πάφου στην Κύπρο με τη στήριξη της Π.Ε. Γρεβενών, διοργάνωσε ανοικτή διάλεξη την Τρίτη (18-7) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών.

Θέμα της διάλεξης ήταν: «Σχηματίζοντας το Τοπίο, την Πόλη, τον Άνθρωπο». Ο Αντιπρύτανης καθ. Διομήδης Μαρκουλής στο Grevena TV:

Εισηγήσεις έκαναν: – Καθ. Διομήδης Μαρκουλής, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις: “Δυσκολίες Μάθησης κατά την Προσχολική και Σχολική Ηλικία” .

– Δρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αν. Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπριβαλλοντικών Επιστημών: “Αποκατάσταση Τοπίου και Παραδείγματα Επανάχρησης “ – Ευανθία Δόβα, Λέκτορας Πανεπιστημίου Νεάπολις: “Πολιτισμός και Αστικοί Μετασχηματισμοί: Πάφος-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017” Εικόνες:

















