Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Αμετάβλητα παρέμειναν στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 τα κριτήρια και οι όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.



Την ίδια ώρα, αμετάβλητα διατηρήθηκαν και τα κριτήρια, όπως και οι όροι, χορήγησης δανείων προς τα νοικοκυριά. Σε παρεμφερή επίπεδα παρέμεινε, επιπλέον, και η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Αναφορικά με το τρίμηνο τρίμηνο, οι τράπεζες αναμένουν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν ως έχουν και κατά τη διάρκεια του γ’ τρίμηνου.



Η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια προς νοικοκυριά που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ σταθερή παρέμεινε και η αναλογία των αιτήσεων για δάνεια των επιχειρήσεων. iefimerida loading…

