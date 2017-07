Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Το κάπνισμα, είναι κύρια αιτία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης, τα περιστατικά του οποίου αυξάνονται. «Η αύξηση των γυναικών που καπνίζουν οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του καρκινώματος της ουροδόχου κύστη και στο γυναικείο φύλο στα τελευταία 30 χρόνια. Η ύπαρξη αίματος στα ούρα είναι το κύριο σύμπτωμα αυτής της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωσή της και η σωστή αντιμετώπισή της, οδηγεί στους περισσότερους ασθενείς σε πλήρη ίαση» επισημαίνει ο αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Χρήστος Καλαϊτζής, με αφορμή το 17ο Συμπόσιο της Ελληνο-Γερμανικής Ουρολογικής Εταιρείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου στην Αλεξανδρούπολη.



Ο καρκίνος του προστάτη Μεταξύ των θεμάτων που συζητηθούν στο συμπόσιο είναι ο καρκίνος του προστάτη, ο οποίος είναι ο συχνότερος καρκίνος του άνδρα. Στην Ευρώπη, περίπου 120 νέα περιστατικά εμφανίζονται ετησίως ανά 100.000 άνδρες. Λόγοι για την αύξηση των περιστατικών του καρκίνου του προστάτη είναι μεταξύ άλλων η αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου και η ευαισθητοποίηση των ανδρών, οι οποίοι αναζητούν πλέον τους ουρολόγους για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. «Η έγκαιρη διάγνωσή του οδηγεί και σε έγκαιρη και σωστή θεραπεία» επισημαίνει ο κ. Καλαϊτζής, τονίζοντας ότι η σύγχρονη χειρουργική, συνεπικουρούντων των εξελίξεων στην ογκολογία και την ακτινοθεραπεία, έχει ως αποτέλεσμα η νόσος αυτή, σε μεγάλο βαθμό πλέον, να μη μπορεί να καταστεί ολέθρια για τους άνδρες. «Αλλά και σε κατάσταση προχωρημένης νόσου η ιατρική διαθέτει φαρμακευτικά εργαλεία τα οποία οδηγούν σε ύφεση της νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα και δίνουν έτσι τη δυνατότητα σε πολλούς άνδρες να αγγίξουν το αναμενόμενο προσδόκιμο και να διατηρήσουν μια καλή ποιότητα ζωής. Αποτέλεσμα αυτού, είναι μια αύξηση του επιπολασμού της νόσου στον ανδρικό πληθυσμό, πράγμα που οδηγεί σε καταστάσεις ευνουχοαντοχής της νόσου και έτσι σε νέες θεραπευτικές προκλήσεις. Η εξέλιξη νέων φαρμάκων δίνει απάντηση και σε αυτό το στάδιο της νόσου» προσθέτει ο κ. Καλαϊτζής.



Παράλληλα, επισημαίνει ότι ένα άλλο ουρολογικό πρόβλημα που απασχολεί ιδιαίτερα τη χώρα μας είναι η αύξηση της στυτικής δυσλειτουργίας τα τελευταία έτη. «Το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, αλλά και η κατάθλιψη, η ανεργία και η έλλειψη αυτοεκτίμησης, που πηγάζουν από την οικονομική κρίση, είναι οι κύριες αιτίες προσβολής του στυτικού μηχανισμού του ανδρός και εγκαθίδρυσης μιας στυτικής ανικανότητας» εξηγεί ο κ. Καλαϊτζής. newsbeast loading…

