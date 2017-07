Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 – Απριλίου 2018, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 17ης Ιουλίου 2017 μέχρι και την 24η ώρα της 17ης Αυγούστου 2017. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Σεπτέμβριο 2017 έως και τον Απρίλιο 2018. Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Οι ΙΣ λαμβάνουν υποχρεωτικά μέρος σε μη αμειβόμενα σεμινάρια για την εκπαίδευσή τους, όσον αφορά την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων κάθε έρευνας που θα συμμετέχουν. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

Αποκλειστικά και μόνον, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνον γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22- 67 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel). Άνεργοι που θα εγγραφούν στο μητρώο, εφόσον απασχοληθούν ως ιδιώτες συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, καθώς και υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε αυτά τα Μητρώα. 2 Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, (www.statistics.gr, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ») η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 213 135 3035 – 3050 – 3068 – 3081 – 2182. Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

