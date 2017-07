Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 Τις εντάξεις έξι νέων σημαντικών έργων που στοχεύουν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τις ανάγκες των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας της περιοχής, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Συγκεκριμένα, οι εντάξεις αφορούν σε προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Νοσοκομεία Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλώρινας και τα κέντρα και τις μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., με στόχο την αύξηση του ποσοστού του επωφελούμενου πληθυσμού που θα έχει πρόσβαση στην αναβαθμισμένη και εκσυγχρονισμένη δομή υγείας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Από την προμήθεια αυτή θα επωφεληθεί, εκτός από τους πολίτες, και το επιστημονικό προσωπικό των δομών υγείας, με τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των διαγνωστικών και θεραπευτικών ικανοτήτων του. Το σύνολο των προμηθειών είναι προϋπολογισμού ύψους 2.349,000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.



