Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, προεξήρχε ο

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Δίπορο Γρεβενών.















Ιερείς της Μητροπόλεως αλλά και πολλοί πιστοί συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία και ωφελήθηκαν από το θείον κήρυγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.



