Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που μπορεί να γίνει με όλα σχεδόν τα λαχανικά, όπως μελιτζάνες, πατάτες και πιπεριές.



Το ψήσιμο της ομελέτας στο φούρνο επιτρέπει να κερδίσουμε χρόνο και να ετοιμάσουμε ένα γευστικό πιάτο, βράδυ π.χ., μέσα σε είκοσι λεπτά. Υλικά 6 αυγά

2 μικρά κολοκυθάκια

2 μεσαίες ντομάτες

Αλάτι, πιπέρι

1/2 κουταλάκι του καφέ πάπρικα

1/2 κουταλάκι του καφέ κόλιανδρο τριμμένο

Μαϊντανό, προαιρετικά



Εκτέλεση Σπάστε τα αυγά σε μπολ και χτυπήστε τα ομελέτα -Ρίξτε αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, κόλιανδρο και ανακατέψτε πάλι

Κόψτε τις ντομάτες και τα κολοκυθάκια σε ροδέλες, λεπτές

Ρίξτε τα λαχανικά στα αυγά και ανακατέψτε απαλά

Βουτυρώστε καλά ένα πιρέξ, γεμίστε το με την ομελέτα και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά, στους 180 βαθμούς

Απλώστε ψιλοκομμένο μαϊντανό από πάνω

Eδώ έχουμε μια φριτάτα με κατσικίσιο τυρί και πέστο: Ομελέττα με κολοκυθάκι και τυρί τσένταρ: Μια ομελέττα με κουκιά και άνιθο: Αυτή η ομελέττα με ντομάτες και πιπεριές ψήθηκε σε πολύ βαρύ τηγάνι:

