Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η έκθεσή μας στον ήλιο είναι μεγάλη και ιδιαίτερα την περίοδο των διακοπών μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σώμα μας να εκτίθεται για πολλές ώρες στην ηλιακή ακτινοβολία.



Αυτή η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο δέρμα μας, καθώς αυξάνει το οξειδωτικό στρες. Οι επιστήμονες πάντως αναφέρουν πως σ’υμφωνα με μελέτες υπάρχουν τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικές ουσίες που μπορούν να μας προστατεύσουν από την ηλιακή ακτινοβολία αλλά και να βοηθήσουν στο μαύρισμα μας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, η κυριότερη τροφή για να προστατευτούμε από τον ήλιο είναι η ντομάτα και η σάλτσα ντομάτας. Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε μια ουσία που λέγεται λυκοπένιο και διαθέτει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Λυκοπένιο υπάρχει και σε άλλα κοκκινωπά φρούτα, όπως το καρπούζι και το γκρέιπφρουτ.



Σημαντική είναι επίσης η κατανάλωση κίτρινων και πορτοκαλί φρούτων και λαχανικών, όπως είναι τα καρότα, τα βερίκοκα, η γλυκοπατάτα, το καλαμπόκι. Όλα αυτά τα φρούτα και λαχανικά είναι πλούσια σε καροτενοειδή. Τα συστατικά αυτά φαίνεται να εμφανίζουν «φωτοπροστατευτική» δράση και να δρουν ουσιαστικά σε περιπτώσεις διαταραχών της φυσιολογικής κατάστασης του δέρματος.

