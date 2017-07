Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Οι αυτονομιστές, που υποστηρίζει η Μόσχα στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν το σχέδιό τους να προχωρήσουν σε δημοψήφισμα για την ίδρυση ενός νέου κράτους με την ονομασία “Malorossiya”, που μεταφράζεται ως «Μικρή Ρωσία». Σε ανακοίνωσή του ο ηγέτης των ανταρτών Αλεξάντερ Ζαχαρτσένκο είπε ότι το νέο κράτος ευελπιστεί να συμπεριλάβει όχι μόνον τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών, αλλά και την υπόλοιπη Ουκρανία.



Εκπρόσωποι των αυτοανακηρυχθεισών «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία συμφώνησαν να «ανακηρύξουν την ίδρυση ενός νέου κράτους, που θα διαδεχθεί την Ουκρανία», δήλωσε ο Ζαχαρτσένκο. Στη διακήρυξη αναφέρεται ότι «η κυβέρνηση της Ουκρανίας αποδείχθηκε ότι είναι ένα αποτυχημένο κράτος» κι ότι η Ουκρανία έδειξε «την ανικανότητά της στο παρόν και το μέλλον να διασφαλίσει την ειρήνη και την ευημερία των κατοίκων της».

Σύμφωνα με τα σχέδια των αυτονομιστών η «Μικρή Ρωσία» θα καλύπτει ολόκληρη την έκταση της σημερινής Ουκρανίας, αλλά η πρωτεύουσα θα μεταφερθεί από το Κίεβο στο Ντονιέτσκ. Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο ορκίστηκε ότι θα αποκαταστήσει την κυριαρχία της Ουκρανίας στις ανατολικές της επαρχίες χαρακτηρίζοντας τον Ζαχαρτσένκο μαριονέτα του Κρεμλίνου.



Από την πλευρά του ο Ρώσος πολιτικός Λεονίντ Καλάσνικοφ προειδοποίησε τους αντάρτες ότι η πρότασή τους αντίκειται στο ειρηνευτικό σχέδιο για το Ντονμπάς και τους κάλεσε να είναι προσεκτικοί. Στο Βερολίνο η γερμανική κυβέρνηση χαρακτήρισε «παντελώς απαράδεκτη» την κίνηση των αναρτών. Εκπρόσωπός της δήλωσε στη Deutsche Welle ότι «ο κ. Ζαχαρτσένκο δεν νομιμοποιείται να ομιλεί εξ’ ονόματος της Ουκρανίας. Περιμένουμε από τη Ρωσία να καταδικάσει αμέσως αυτή την ενέργεια.» iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 18th, 2017 at 21:21 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.