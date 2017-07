Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Για παράλογη και ακατανόητη συμπεριφορά κάνει λόγο ο εμπορικός κόσμος σχολιάζοντας τα χθεσινά επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές με κόστος αρκετών χιλιάδων ευρώ σε δεκάδες καταστήματα. «Για ακόμα μία φορά, συνάδελφοι βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας παράλογης και ακατανόητης συμπεριφοράς. Όποιος και αν είναι ο σκοπός μιας διαμαρτυρίας από τους συμμετέχοντες, σίγουρα δεν μπορεί να προωθείται με τέτοιου είδους πρακτικές» σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά για την οικονομική επιβίωση να βρίσκουν τα καταστήματά τους σε αυτήν κατάσταση. Επίσης, δεν μπορεί να συγχέεται αυτού του είδους η συμπεριφορά με την όποια επίκληση ατομικών δικαιωμάτων, διότι εκ των πραγμάτων το πρώτο υπονομεύει το δεύτερο. Ο κ. Κορκίδης σημειώνει ότι «οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε και να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου, όπως και αυτό οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα και την περιουσία μας. Θεωρούμε ότι δημοκρατικό δικαίωμά μας είναι και η προστασία τής επαγγελματικής μας στέγης, από την οποία ζούμε εργοδότες και εργαζόμενοι και την οποία με μεγάλο κόπο και θυσίες προσπαθούμε να διατηρήσουμε.



Ζητούμε, λοιπόν, από την πολιτεία να διασφαλίσει την τάξη στο κέντρο της πρωτεύουσας και καλούμε τους «διαμαρτυρόμενους» να επιδείξουν κοινωνική συνείδηση. Δεν φταίνε οι καταστηματάρχες σε τίποτα να είναι εξιλαστήρια θύματα όσων αποφάσισαν, για δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν ζημιές σε συνολικά 64 καταστήματα, εκ των οποίων τα 57 είναι εμπορικά, με κόστος αρκετών χιλιάδων ευρώ, που σίγουρα δεν περισσεύουν, απαιτούνται, όμως, για να αποκατασταθούν οι ζημιές, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εν μέσω τουριστικής περιόδου. Η ΕΣΕΕ με σημερινή επιστολή της στα αρμόδια Υπουργεία ζητά την ενεργοποίηση του άρθρου 73 του Νόμου 3746/2009, για την αποζημίωση των καταστηματαρχών». Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας: Εκκληση να προστατευτεί το κέντρο της πόλης Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις καμιά πρόνοια δεν φαίνεται να λαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται κυριολεκτικά περιουσίες εμπόρων, οι οποίοι έχουν φτάσει πλέον σε απόγνωση και αγωνιούν κάθε φορά που αναγγέλλονται πορείες και εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας επισημαίνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Κάνει έκκληση προς την Πολιτεία να πάρει επιτέλους τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή του νόμου και την προστασία τόσο της σωματικής ακεραιότητας όσο και της περιουσίας των πολιτών και τονίζει ότι στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και των εκπτώσεων, το κόστος που καταγράφεται αφορά αφ’ ενός τις υλικές ζημιές που είναι σοβαρές, αφ’ ετέρου την απώλεια της εμπορικής κίνησης καθώς και την αποκαρδιωτική εικόνα του εμπορικού κέντρου, που προβάλλεται στους πολυπληθείς ξένους επισκέπτες της πόλης.



Ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύρος Καφούνης δήλωσε ότι «ο Εμπορικός Κόσμος της Αθήνας είναι επάνω σε ένα ακυβέρνητο καράβι και κάνει έκκληση να εφαρμοστεί ο νόμος και να αποκατασταθεί άμεσα το αίσθημα της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, απομονώνοντας ακραίες πρακτικές και συμπεριφορές απ’ όπου κι αν προέρχονται.» iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 18th, 2017 at 19:51 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.