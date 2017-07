Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Πρόεδρος κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης και τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ευχαριστούν θερμά για την ευγενική προσφορά της ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στην Ενωσή μας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αξία η προσφορά αυτή κυρίως για τους μικρούς μας αθλητές διότι θα προστατεύσει τη σωματική τους ακεραιότητα από τραυματισμούς αλλά και θα συμβάλλει στην καλύτερη απόδοσή τους. Τα γήπεδά μας αποκτούν καλή συντήρηση και ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΖΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

