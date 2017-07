Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Στα ερείπια της Μοσούλης μαζί με είκοσι τζιχαντίστριες, κάποιες από τις οποίες φορούσαν γιλέκα με εκρηκτικά και κράδαιναν αυτόματα, συνελήφθη μια 16χρονη Γερμανίδα μαθήτρια, που το έσκασε από το σπίτι της για να πάει στη Συρία.



Η Λίντα Βένζελ, από το Πούλσνιτς κοντά στη Δρέσδη, κρυβόταν σε μια υπόγεια σήραγγα μαζί με μέλη της γυναικείας αστυνομικής δύναμης του λεγόμενου «Ισλαμικού Κράτους». Το είχε σκάσει πριν από ένα χρόνο από τη Γερμανία παριστάνοντας ότι είναι η μητέρα της και από τη Φρανκφούρτη έφθασε αεροπορικώς στην Τουρκία, από όπου πέρασε στη Συρία. Η αστυνομία πιστεύει ότι η έφηβη είχε ερωτευτεί έναν μουσουλμάνο που γνώρισε στο Διαδίκτυο και ο οποίος την έπεισε να πάει στη Συρία να τον βρει. Η μαθήτρια είχε ριζοσπαστικοποιηθεί στην πατρίδα της. Μεταστράφηκε στο Ισλάμ, άλλαξε το όνομά της σε Μαριάμ και άρχισε να αναρτά φωτογραφίες της με ισλαμική μαντήλα στα social media. Κουβαλούσε το Κοράνι και άρχισε να μαθαίνει αραβικά, όπως ανέφεραν πρώην φίλες της στην αστυνομία. Οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες την παρακολουθούσαν με την υποψία ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση, αλλά η 16χρονη πρόλαβε να διαφύγει στη Συρία.



H μαθήτρια, πριν την φυγή της στη Συρία: Κάποιες από τις τζιχαντίστριες που συνελήφθησαν μαζί της στη διάρκεια εκκαθαριστικής επιχείρησης του ιρακινού στρατού προέρχονταν από την Τουρκία, τη Ρωσία, την Τσετσενία και τον Καναδά. iefimerida loading…

