Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Αν και όχι τόσο γνωστή, η βιταμίνη Κ είναι μια από τις σημαντικότερες βιταμίνες, καθώς σχετίζεται με πολλές λειτουργίες στον ανθρώπινο οργανισμό.



Ίσως η σημαντικότερη είναι η συμμετοχή της στην πήξη του αίματος. Χωρίς αυτήν το αίμα δεν πήζει και για αυτό η έλλειψή της σχετίζεται με αιμορραγίες. Επίσης, η βιταμίνη Κ σχετίζεται και με το μεταβολισμό του ασβεστίου και την μεταφορά του από και προς τα οστά μας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην καλή σκελετική υγεία.



Καλές πηγές βιταμίνης Κ είναι το σπανάκι, το λάχανο, το μαρούλι, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το συκώτι, τα σπαράγγια. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική θεραπεία, καλό είναι να διατηρείται σταθερή η ποσότητα των τροφών που περιέχουν βιταμίνη Κ (η οποία λειτουργεί αντίστροφα στη θεραπεία), ούτως ώστε ο θεράπων ιατρός να προσαρμόσει ανάλογα την δόση της αγωγής. neadiatrofis loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 18th, 2017 at 12:44 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.