Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οπισθεν ολοταχώς έκανε η κυβέρνηση αιφνιδίως χθες Δευτέρα, διαψεύδοντας ότι σκέπτεται να βγει στις αγορές μέχρι την Τρίτη (σήμερα) , μια φήμη που η ίδια συντηρούσε τις τελευταίες ημέρες. Η φημολογία «φούντωσε» το πρωί της Δευτέρας αναγκάζοντας κυβερνητική πηγή να δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Δεν έχει ληφθεί καμία τέτοια απόφαση. Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων και θα αποφασίσει για τον καταλληλότερο χρόνο εξόδου, όχι με βάση τις φημολογίες αλλά με αποκλειστικό κριτήριο τη βέλτιστη διαχείριση του ελληνικού δημόσιου χρέους». Το παρασκήνιο της αναβολής Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, η στρατηγική φαίνεται πως άλλαξε την Κυριακή το βράδυ, καθώς υπήρξε ένας προβληματισμός αναφορικά με τις προσφορές στα επιτόκια από τους ξένους επενδυτές. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως κάποιο ρόλο έπαιξε ενδεχομένως και η επίσπευση της συνεδρίασης του ΔΝΤ για το ελληνικό ζήτημα κατά μία εβδομάδα. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 27 του τρέχοντος μήνα, τελικώς ωστόσο μεταφέρθηκε για τις 20, δηλαδή μια εβδομάδα νωρίτερα. Οι πληροφορίες, μάλιστα, αναφέρουν ότι δεν αναμένεται κάποια κίνηση στο συγκεκριμένο θέμα μέχρι την Πέμπτη, ημέρα που αναμένεται να συνεδριάσει και το εκτελεστικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό ζήτημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 20 του μήνα συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ μία ημέρα μετά συνεδριάζει και ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s. Η έξοδος στις αγορές θα γίνει έτσι κι αλλιώς – απλως ο χρόνος θα επιλεγεί από την κυβέρνηση, αναλόγως του κλίματος. Η έξοδος θα γίνει με την έκδοση πενταετούς ομολόγου και στόχος από την πλευρά της κυβέρνησης είναι να αντληθούν κεφάλαια 3-4 δισ. ευρώ, αλλά το επιτόκιο να είναι χαμηλότερο από την απόδοση 4,95% που έχει πιάσει το 2014 το ομόλογο που εκδόθηκε επί κυβέρνησης Σαμαρά. Το επικρατέστερο σενάριο είναι το ομόλογο που θα εκδοθεί να ανταλλαγεί με το ομόλογο Σαμαρά, δηλαδή όσοι έχουν ήδη τοποθετηθεί στο 5ετές ομόλογο Σαμαρά θα τους ζητηθεί να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους τίτλους που λήγουν το 2019 με νέα ομόλογα, τα οποία θα λήγουν το 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο που προσδοκά να πάρει η Ελλάδα στην έκδοση του 5ετούς θα διαμορφωθεί σε χαμηλότερο επίπεδο, κοντά στο 4,7%, με τους αισιόδοξους να κάνουν λόγο ακόμη και για επιτόκιο στην περιοχή του 4,50%-4,60%. Σημειώνεται ότι το πενταετές ομόλογο που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2014 είχε επιτόκιο 4,75% αλλά η τιμή αγοράς του ήταν κάτω του 100% της ονομαστικής, δηλαδή η καθαρή απόδοσή του ήταν περί το 4,90%. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα η κυβέρνηση πρέπει να πληρώσει 2,1 δισ. ευρώ περίπου στους κατόχους του τριετούς ομολόγου που εκδόθηκε το 2014, ενώ την Πέμπτη θα πρέπει να αποπληρωθούν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 3,85 δισ. ευρώ . Γερμανικός Τύπος: Καλύτερα το φθινόπωρο Με αφορμή τα σχέδια που καταστρώνει η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να επανέλθει η Ελλάδα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ώστε να μπορεί να καλύπτει και πάλι αυτόνομα τις ανάγκες δανεισμού της, η Badische Zeitung δημοσιεύει εκτενή ανταπόκριση από την Αθήνα. «Τρία χρόνια μετά την τελευταία έκδοση ομολόγων η Αθήνα σχεδιάζει να επιστρέψει στις κεφαλαιαγορές. Εάν καταφέρει να κάνει αυτό το βήμα, θα ήταν ένα σημαντικό στάδιο στον δρόμο εξόδου από την κρίση», γράφει ο γερμανός δημοσιογράφος Γκερντ Χέλερ, ο οποίος εργάζεται μεταξύ άλλων ως ανταποκριτής της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt στην Αθήνα. Όπως σημειώνει η ανταπόκριση στην ηλεκτρονική έκδοση της Badische Zeitung, «μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος βοήθειας τον Αύγουστο της ερχόμενης χρονιάς η Ελλάδα θα πρέπει να στέκεται ξανά στα δικά της πόδια. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) της υπερχρεωμένης χώρας θέλει τώρα να τεστάρει αν οι επενδυτές έχουν ανακτήσει την εμπιστοσύνη τους απέναντι στην Αθήνα. Η Κομισιόν προσφέρει στήριξη. Συνέστησε τον τερματισμό της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά της χώρας μετά από οκτώ χρόνια». Και ζήτημα πολιτικού γοήτρου Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει σε κάθε περίπτωση να επιστρέψει στις αγορές με χαμηλότερα επιτόκια συγκριτικά με αυτά που είχε πετύχει ο Αντώνης Σαμαράς, γράφει η Badische Zeitung Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «υπό συζήτηση βρίσκεται ένα πενταετές ομόλογο ύψους δύο δις ευρώ» και επισημαίνει ότι η Ελλάδα θα καλείτο να δανειστεί με επιτόκια 4% έως 5%, δηλαδή αισθητά υψηλότερα συγκριτικά με τα επιτόκια των προγραμμάτων δανεισμού. Ωστόσο, «το ζητούμενο είναι να αποκατασταθεί η πρόσβαση στις αγορές», υπογραμμίζει το δημοσίευμα και προσθέτει: «Παρατηρητές της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η (σ.σ. ελληνική) κυβέρνηση να κάνει το πρώτο βήμα ήδη εντός του τρέχοντος μήνα. Ωστόσο θεσμικοί επενδυτές προειδοποιούν ότι η Αθήνα δεν θα πρέπει να κάνει βεβιασμένες κινήσεις». Όπως διευκρινίζει το δημοσίευμα, προτείνεται ένα είδος «διαφημιστικής περιοδείας» προκειμένου να βολιδοσκοπηθούν εν δυνάμει επενδυτές. «Αυτό καθιστά πιθανότερη μια έξοδο στις αγορές το φθινόπωρο, μιας και η Ελλάδα θα μπορούσε τότε να αναχρηματοδοτηθεί φθηνότερα». Ο,τιδήποτε άλλο θα ήταν πολιτική ντροπή για Τσίπρα Όπως επισημαίνει ο γερμανός ανταποκριτής, «το πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα τεστάρει την αγορά με μια έκδοση ομολόγου -εάν θα είναι κιόλας τον Ιούλιο ή μόλις το φθινόπωρο- εξαρτάται και από την εξέλιξη των αποδόσεων. Εν τέλει είναι και πολιτικό ζήτημα. Το 2014 η απόδοση του πενταετούς ομολόγου που είχε εκδοθεί τότε ανήλθε σε 4,95%. Ο Τσίπρας θέλει σε κάθε περίπτωση να φέρει στην αγορά το σχεδιαζόμενο ομόλογο με ευνοϊκότερους όρους σε σύγκριση με τον συντηρητικό προκάτοχό του, Αντώνη Σαμαρά τρία χρόνια πριν. Οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε πολιτική ντροπή».

