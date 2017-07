Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Το γιαούρτι στο ψυγείο σας έχει λήξει και θα καταλήξει στον κάδο των σκουπιδιών;



Δώστε του την ευκαιρία να βοηθήσει στον καθαρισμό της λεκάνης του μπάνιο για αστραφτερά αποτελέσματα. Απλά, ρίξτε το γιαούρτι μέσα στην λεκάνη και αφήστε το όλη νύχτα.



Το γιαούρτι θα ανανεώσει τα καλά βακτήρια, οι οσμές θα εξαφανιστούν και αν με τη βούρτσα δοκιμάσετε να καθαρίσετε το πουρί που τυχόν έχει δημιουργηθεί, θα εκπλαγείτε ευχάριστα με το αποτέλεσμα. neadiatrofis loading…

