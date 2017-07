Ιούλιος 18th, 2017 by Σταματίνα

Σίγουρα, οι περισσότεροι φορτίζουμε το κινητό μας το βράδυ όταν κοιμόμαστε. Μία έρευνα όμως έδειξε ότι αυτός μακροπρόθεσμα είναι ο πιο λάθος τρόπος για να τη διατηρήσουμε.



Για το ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να φορτίσουμε τα κινητά μας έχουν υπάρξει διάφορες θεωρίες. Σύμφωνα με μία από αυτές, είναι λάθος να τα φορτίζουμε λίγο λίγο και ανά διαστήματα. Μία άλλη αναφέρει ότι το πιο σωστό είναι να αφήνουμε την μπαταρία να τελειώσει εντελώς ώστε να κλείσει το κινητό και στη συνέχεια να το βάλουμε στην πρίζα. Όλα τα παραπάνω όμως δεν είναι σωστά σύμφωνα με το Battery University, που τονίζει ότι σίγουρα η πιο λάθος κίνηση είναι να αφήνουμε το κινητό μας στην πρίζα ακόμα και όταν έχει φορτίσει εντελώς. Όπως υποστηρίζει, μάλιστα, με αυτό τον τρόπο προκαλούμε μακροπρόθεσμα πρόβλημα στην μπαταρία.



Σύμφωνα με την έρευνα, τη στιγμή που η μπαταρία φτάσει το 100% πρέπει να βγει το καλώδιο ώστε να μην επιβαρύνεται και να μην φθείρεται. Τέλος, σε μία ακόμα χρήσιμη συμβουλή, το Battery University προτείνει να μην φορτίζουμε ποτέ πλήρως το κινητό μας καθώς όπως εξηγεί η υψηλή τάση ασκεί πίεση στην μπαταρία και την καταστρέφει. iefimerida loading…

