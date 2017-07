Ιούλιος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκίνησε στα Γρεβενά την λειτουργία του, το νέο σύγχρονο αρτοποιείο «Μαρκόπουλος» .

Απέναντι από το ρολόι της πόλης, εκεί που βρισκόταν η Τράπεζα Πειραιώς, κάτω από την παλιά Νομαρχία, μπορεί κανείς να απολαύσει ψωμιά όλων των ειδών, γλυκά,πίτες, κουλούρια, σάντουιτς ακόμη και τον καφέ του σε έναν ολοκαίνουργιο, φιλόξενο χώρο.

Είδη, φτιαγμένα με παραδοσιακό τρόπο, από αγνά ντόπια υλικά.

Μία επίσκεψη θα σας πείσει.



























Star-fm.gr: Καλές δουλειές

