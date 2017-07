Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Τι κοινό έχουν η Miranda Kerr, ο Harry Styles και η Gabrielle Union; Όταν γελάνε στο πρόσωπό τους σχηματίζεται το χαρακτηριστικό που έχει αυτό που, αυτή τη στιγμή, θέλει να αποκτήσει μια ολόκληρη γενιά νέων γυναικών. Ξεχάστε τα μεγάλα οπίσθια, τους ενισχυμένους γοφούς και τα πλούσια στήθη. Αυτό που έχει ζήτηση, αυτή τη στιγμή, στην πλαστική χειρουργική είναι κάτι πολύ διαφορετικό.



Πρόκειται για ένα έμφυτο χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται με το χαμόγελο και φυσικά μιλάμε για τα λακάκια το οποίο -ομολογουμένως- είναι για ένα χαριτωμένο στοιχείο στο πρόσωπό κάποιου. Τόσο όμως ώστε γίνει το νέο trend στην πλαστική χειρουργική; Αυτό δε το φανταζόμασταν. Ο Darren Smith, πλαστικός χειρουργός, που δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, εξηγεί ότι τα λακάκια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενεργοποίηση συγκεκριμένων μυών του προσώπου. «Όλα είναι θέμα ανατομίας», λέει. «Απλώς κάποιοι γεννιούνται με αυτό το είδος δεσμού μεταξύ των μυών του προσώπου και του δέρματος και άλλοι όχι». Πλέον όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, αυτό μπορεί να αλλάξει σε λιγότερο από μισή ώρα. Η νέα μέθοδος πλαστικής ονομάζεται dimpleplasty (σε πρόχειρα ελληνικά θα την αποδίδαμε ως «λακακιοπλαστική»). Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που δεν απαιτεί αναισθησία και χάρη στην οποία μπορεί οποιοσδήποτε να αποκτήσει λακάκια ανάμεσα στα μάγουλά του. Λόγοι που, σύμφωνα με την Wright Jones, πλαστικό χειρουργό στην Ατλαντά, κάνουν την συγκεκριμένη πλαστική να παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση από τους millenials (δηλαδή τους ανθρώπους που σήμερα διανύουν την δεκαετία των 20). «Χρειάζεται μόλις μισή ώρα και μέρος της διαδικασίας είναι η δημιουργία μιας τομής μέσα στο στόμα του ασθενούς η οποία επηρεάζει το μυ του μάγουλου», λέει η Δρ. Jones. «Στη συνέχεια ο μυς συνδέεται με την εσωτερική επιφάνεια του δέρματος, έτσι ώστε τα λακάκια να εμφανίζονται κατά την κίνηση, αλλά όχι όταν το πρόσωπο είναι χαλαρό».



Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνιμο, αλλά κρατάει περίπου 2 μήνες. Από εκεί κι έπειτα ο μυς επανέρχεται στην αρχική του θέση και σύσταση. Όπως προειδοποιεί όμως η δρ. Jones, ακόμα η διαδικασία βρίσκεται σε τέτοιο στάδιο, που δεν έχουν εκμηδενιστεί όλα τα ρίσκα. Έτσι, πάντα υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε μια μόνιμη, αλλά πλέον καθόλου γοητευτική, δυσμορφία. Σε κάθε περίπτωση, αν αναρωτιέστε «πόσο πάει το λακάκι», να σας πούμε πως οι τιμές (στην αμερικανική αγορά τουλάχιστον) κυμαίνονται από 800 μέχρι 2500 δολάρια, ανάλογα με την περίπτωση. bovary loading…

