Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

«Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η υλοποίηση των ενεργειακών μας σχεδιασμών στο τεμάχιο 11 προχωρεί χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος Χριστοδουλίδης.



Όπως σημείωσε, όταν προκύψει ανάγκη για δηλώσεις που αφορούν το θέμα της γεώτρησης, θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.



Σε ερώτηση εάν η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας θα επισκεφθεί και την πλατφόρμα της εταιρείας Total στο τεμάχιο 11, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν υπάρχει μία τέτοια διευθέτηση σε σχέση με το πρόγραμμά της». iefimerida loading…

