Ιούλιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απανωτά είναι τα «λουκέτα» που μπαίνουν σε μπαρ και άλλες επιχειρήσεις, μετά τις «εφόδους» που κάνουν κλιμάκια ελεγκτών της ΑΑΔΕ. Κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν το βράδυ του Σαββάτου, σε νησιά και όχι μόνο, διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, με αποτέλεσμα να μπει «λουκέτο» για 48 ώρες σε αρκετές επιχειρήσεις. Ανάμεσά τους νυχτερινό κέντρο στη Ζάκυνθο, στο οποίο εμφανιζόταν ο Πάνος Κιάμος. Οι ελεγκτές, που μπήκαν στο μαγαζί ως πελάτες, έκαναν έλεγχο στις 5 τα ξημερώματα και διαπίστωσαν ότι δεν είχαν κοπεί 27 αποδείξεις, αξίας 3.500 ευρώ.

Ακόμη, «λουκέτο» μπήκε για 48 ώρες μεταξύ άλλων σε κέντρο αισθητικής στη Σαντορίνη, σε μπαρ στην Υδρα, σε καφέ μπαρ στη Μύκονο, αλλά και σε δύο εστιατόρια στη Ζάκυνθο. Αναλυτικά, «λουκέτο» για 48 ώρες μπήκε στα εξής καταστήματα: Στη Σαντορίνη, σε κέντρο αισθητικής και σε κατάστημα με σουβενίρ δίπλα στο τελεφερίκ

Στην Υδρα, σε μπαρ που δεν είχε κόψει 15 αποδείξεις

Στο Μοσχάτο, σε ψητοπωλείο για 29 αποδείξεις

Στη Μύκονο, σε καφέ μπαρ

Στη Ζάκυνθο, σε εστιατόριο στις περιοχές Πλάνου και Λαγανά για 22 και 16 αποδείξεις αντίστοιχα, σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών στο Καλαμάκι (23 αποδείξεις) και στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο τραγουδούσε ο Πάνος Κιάμος για 27 αποδείξεις αξίας 3.500 ευρώ.

