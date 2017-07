Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Οι ρυθμοί της καθημερινότητας απαιτούν πολλή ενέργεια, και η γρήγορη και εύκολη λύση δεν είναι άλλη από τον καφέ.



Ο πολύς καφές όμως προκαλεί κατακράτηση και νευρικότητα οπότε συνέχεια αναζητάμε υποκατάστατα! Και φαίνεται ότι βρέθηκε η λύση. Πρόκειται για ένα ρόφημα που θα σου δώσει ενέργεια, θα καταπολεμήσει το στρες και όλα αυτά χωρίς τις παρενέργειες του καφέ. Μπορείς να φτιάξεις το δικό σου ενεργειακό ρόφημα με μια μίξη από πράσινο τσάι, βότανα που καταπολεμούν το στρες όπως είναι το Τζίνσενγκ (Ginseng), χυμό λεμονιού, χυμό λάιμ, μέλι και νερό. Και χάρη στο πράσινο τσάι τα 500 ml έχουν την ίδια ποσότητα καφεΐνης με μία κούπα καφέ! Τι γεύση έχει; Η γεύση του είναι σαν να πίνεις νερό με λεμόνι. Είναι ελαφρώς στυφό γιατί δεν περιέχει γλυκαντικά, εκτός της ζάχαρης από τους φυσικούς χυμούς του λεμονιού και του λάιμ, που όμως δεν ξεπερνά το 1 γραμμάριο.



Όσο για την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου , δηλαδή αν όντως μπορεί να αντικαταστήσει τον καφέ, πράγματι, το συγκεκριμένο ρόφημα είναι εξίσου καλή πηγή ενέργειας! Θα σου δώσει όλα τα πλεονεκτήματα του καφέ χωρίς να αναστατώνει το στομάχι, τα νεύρα ή και τον βραδινό ύπνο, όπως συχνά συμβαίνει με τον απογευματινό καφέ. bovary loading…

