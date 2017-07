Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα κινείται σε σταθερό αναπτυξιακό πρόσημο και η Κομισιόν θα στηρίξει αποφασιστικά αυτήν την οικονομική επανεκκίνηση με πόρους αλλά και τεχνική στήριξη, «σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Εurogroup της 15ης Ιουνίου», τονίζει ο Mαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξη του στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα».



Ο κ. Σχοινάς χαρακτηρίζει «ένα ακόμη βήμα προς την κανονικότητα» την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης. Σημειώνει ότι η έξοδος από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος σε συνδυασμό με την επανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη θεαματική αύξηση του τουριστικού ρεύματος και τη συνεχώς βελτιούμενη ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, επισφραγίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Υπογραμμίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης των διαρθρωτικών τομών στο κράτος και την οικονομία και χαρακτηρίζει «τελευταία» ίσως ευκαιρία για τη χώρα, τη δυνατότητα διόρθωσης των στρεβλώσεων και των παθογενειών του παρελθόντος «πολλές εκ των οποίων είναι προς όφελος των εχόντων και σε βάρος των ανέργων και των αδύναμων». Επισημαίνει δε, ότι όσο πιο πειστική είναι η πορεία των δομικών αλλαγών τους επόμενους 12 μήνες τόσο πιο ευκρινές θα είναι το μέλλον πέρα από τον Αύγουστο του 2018.



Αναφορικά με το μέλλον της ΕΕ ο κ. Σχοινάς σημειώνει ότι η συζήτηση άνοιξε με την παρουσίαση της «Λευκής Βίβλου» του Γιούνκερ τον περασμένο Μάρτιο. Επίσης, χαρακτηρίζει πολύ «χρήσιμη» και την έναρξη της συζήτησης για την εμβάθυνση της Οκονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). «Τώρα που η ευρωπαϊκή οικονομία αναθερμαίνεται», υπογραμμίζει, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για να διορθώσουμε τις ατέλειες της και να δώσουμε περιεχόμενο στο γράμμα «Ο» και όχι μόνο στο «Ν». «Να ολοκληρώσουμε την οικονομική ένωση, να συμπληρώσουμε την τραπεζική ένωση και να ξαναδούμε την αντιπροσώπευση του ευρώ». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

