Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σκέφτεται να αξιολογήσει τους δύο μεγαλύτερους μετόχους της Deutsche Bank αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγή της εποπτικής Αρχής. Η ΕΚΤ είναι πιθανόν να ξεκινήσει τη διαδικασία ιδιοκτησιακού ελέγχου της τράπεζας, για να αξιολογήσει τη βασιλική οικογένεια του Κατάρ και την κινεζική HNA, που κατέχουν η κάθε μία λίγο κάτω από το 10% των μετοχών της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας. «Το ότι η ΕΚΤ ερευνά ή εξετάζει να ερευνήσει τις συμμετοχές είναι ακριβές», δήλωσε η πηγή. Την είδηση για την πιθανή έρευνα ανέφερε πρώτα η γερμανική εφημερίδα Sueddeutche Zeitung σε χθεσινό δημοσίευμά της.



Ο στόχος μίας τέτοιας αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί αν ο επενδυτής είναι αξιόπιστος και οικονομικά υγιής, από πού προήλθαν τα χρήματα για την επένδυση και αν ο επενδυτής εμπλέκεται σε εγκληματικές πράξεις, όπως ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. «Η διαδικασία έγκρισης στοχεύει να διασφαλίσει ότι μόνο κατάλληλοι μέτοχοι εισέρχονται στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να αποτραπούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ σχετικά με τη διαδικασία αυτή.



Κανονικά, ο έλεγχος γίνεται μετά την απόκτηση του 10% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου από έναν μέτοχο, αλλά μπορεί να γίνει επίσης, εάν υπάρχει «σημαντική επιρροή στο μάνατζμεντ της τράπεζας», σημειώνεται στην ιστοσελίδα. Το Κατάρ, που είναι μέτοχος της Deutsche Bank από το 2014, και η HNA, που απέκτησε φέτος τη συμμετοχή της, έχουν αποκτήσει από μία έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας. Ένα αρνητικό αποτέλεσμα του ελέγχου θα μπορούσε να οδηγήσει την ΕΚΤ να απαγορεύσει την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου από τον μέτοχο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 17th, 2017 at 18:06 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.