Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Πρακτικά εκτός επαγγέλματος είναι πλέον το 81,5% των διπλωματούχων μηχανικών, που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, θέτοντας επιτακτικά το ζήτημα της γραφειοκρατικής λειτουργίας και της αδυναμίας ενοποίησης των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ, ως πρόσθετο εμπόδιο, ακόμη και για αυτούς που μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους.



Από το σύνολο των περίπου 70.000 μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών, οι 68.183 έχουν οφειλές συνολικού ύψους 885 εκατ. ευρώ, τις οποίες- στη συντριπτική τους πλειονότητα- αδυνατούν να πληρώσουν, όπως ανέφερε ο κ. Στασινός. Μόνο οι 12.738 από αυτούς έχουν κάνει ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για συνολικό ποσό 88 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, «οι μηχανικοί έχουν στον ΕΦΚΑ αρρύθμιστες οφειλές της τάξης των 885 εκατ. ευρώ και οι ρυθμισμένοι αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 18,5%, δηλαδή, το 81,5% είναι εκτός επαγγέλματος, αφού οι υπόλοιποι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά». «Λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ, οι μηχανικοί υφίστανται μεγάλη και χρονοβόρα ταλαιπωρία καθημερινά, για να εκδίδουν κάθε μήνα βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας», επεσήμανε ακόμη ο κ. Στασινός. Σε ό,τι αφορά το νέο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση, ο κ. Στασινός χαρακτήρισε ως προβληματική τη ρύθμιση που προβλέπει να εκδίδεται η άδεια με αποκλειστική ευθύνη του μηχανικού, για κατασκευές μέχρι 2.000 τμ κατοικίας και έως 1.000 τμ για ειδικά κτίρια. «Συμφωνώ με τη φιλοσοφία της ρύθμισης, όμως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της» είπε και εξήγησε, ότι «χωρίς να υπάρχει προηγουμένως ένας ψηφιακός χάρτης με όλα τα δεδομένα για κάθε ακίνητο και κάθε περιοχή, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος στην πράξη να γίνουν αστοχίες και αυθαιρεσίες από τις οποίες θα επωφεληθούν επιτήδειοι της αγοράς, και να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος αυθαιρέτων κατασκευών». Όσον αφορά τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα παρατηρητήρια δόμησης που θα λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειών και Δήμων, σημείωσε ότι «ενώ είναι προβλέψεις προς τη σωστή κατεύθυνση, στην πράξη θα μείνουν ανενεργές, διότι δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν και έτσι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί το σημερινό σύστημα». Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ επεσήμανε την αναγκαιότητα για ηλεκτρονική έκδοση των αδειών, που επίσης το ΤΕΕ είναι έτοιμο να εφαρμόσει, τονίζοντας ότι «πρόκειται για πολύ σημαντικό έργο, που θα χτίσει παράλληλα τον θεσμό της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, με όλες τις αναγκαίες καταγραφές».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόβλεψη του νομοσχεδίου ενεργοποίησης εκ νέου της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Σημείωσε ότι «δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε η πρόταση που εγκαίρως και τεκμηριωμένα κατέθεσα ο ίδιος προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η οποία προέβλεπε λειτουργία τράπεζας γης με ηλεκτρονικό μοντέλο, η οποία θα εξασφάλιζε διαφάνεια, αλλά και δυναμική ανάπτυξη του θεσμού στην αγορά για της κατασκευές». Αντιθέτως, τόνισε, «παραμένουμε στις γραφειοκρατικές λειτουργίες του παρελθόντος, οι οποίες δοκιμάστηκαν από αναποτελεσματικότητα και παθογένειες». ΑΠΕ loading…

