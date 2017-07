Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Σάλος έχει προκληθεί με το βίντεο ενός επιβάτη της Emirates.



Μια αεροσυνοδός της πολυτελούς αεροπορικής εταιρείας, ρίχνει πίσω στο μπουκάλι της σαμπάνιας το… υπόλοιπο από το ποτήρι ενός επιβάτη! Ο Ρώσος επιβάτης Yevgeny Kayumov κατέγραψε το περιστατικό ενώ ταξίδευε προς το Ντουμπάι στην business class. Ο επιβάτης ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instangram, σχολιάζοντας ότι την στιγμή που μαγνητοσκοπούσε, δεν είχε καν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έκανε η αεροσυνοδός.



Ο σάλος που προκλήθηκε ανάγκασε την Emirates να απαντήσει επισήμως, υποστηρίζοντας «ότι αυτές οι πρακτικές δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική της εταιρίας μας» και να υποσχεθεί στους επιβάτες της ότι «θα ερευνήσει το περιστατικό». iefimerida loading…

