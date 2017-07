Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Περίπου 22.000 άνθρωποι στη Βρετανία πιθανόν να χρειαστεί να καθαρίσουν χημικές τουαλέτες σε φεστιβάλ ή να κάνουν άλλες αγγαρείες, επειδή δεν διάβασαν τους όρους και προϋποθέσεις που αποδέχτηκαν για την απόκτηση πρόσβασης σε δίκτυο WiFi.



Ο λόγος για μία φάρσα που έστησε η βρετανική εταιρεία Purple, στόχος της οποίας ήταν να επιστήσει την προσοχή του κοινού σχετικά με το τι συμφωνούν προκειμένου να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο. Έτσι, οι 22.000 άνθρωποι έχουν βρεθεί νομικά δεσμευμένοι να συμπληρώσουν 1.000 ώρες κοινωφελούς εργασίας, κατά τις οποίες θα κληθούν να καθαρίσουν χημικές τουαλέτες σε φεστιβάλ, να ξεκολλήσουν τσίχλες από τα πεζοδρόμια ή να βοηθήσουν «με τα χέρια τους στην απόφραξη αποχετεύσεων». Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, το οποίο επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εταιρεία αποφάσισε να εισάγει αυτές τις, κατά τα άλλα, αστείες δεσμεύσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις για μια περίοδο δύο εβδομάδων, ενώ πρόσφερε ένα βραβείο σε όποιους διάβαζαν το κείμενο και έβρισκαν το «λάθος». Μόνο ένα άτομο το έκανε.



«Να καθαρίσετε τις τουαλέτες του φεστιβάλ, να αγκαλιάσετε αδέσποτες γάτες και σκυλιά και να ξύσετε τσίχλες από τα πεζοδρόμια, είναι μόνο μερικά από τα καθήκοντα στα οποία έχουν συμφωνήσει οι άνθρωποι σε αντάλλαγμα για δωρεάν WiFi και δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες άτομα που στάθηκαν άτυχα. Μιλάμε για 22.000 ανθρώπους οι οποίοι συμφώνησαν να ολοκληρώσουν 1.000 ώρες κοινωφελούς εργασίας, μετά την προσθήκη της συγκεκριμένης ρήτρας στους όρους και τις προϋποθέσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Από την πλευρά του ο Γκάβιν Γουίλντον, διευθύνων σύμβουλος της Purple δήλωσε στην ιστοσελίδα τεχνολογίας «The Inquirer» ότι «οι χρήστες θα πρέπει να διαβάζουν τους όρους πριν συνδεθούν σε κάποιο δίκτυο. Τι συμφωνούν, πόσα δεδομένα μοιράζονται και πόσα δικαιώματα παρέχουν στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών; Το πείραμά μας δείχνει ότι είναι πολύ εύκολο απλά να κάνεις τικ σε ένα κουτί και να συμφωνήσεις σε κάτι άδικο». newsbeast loading…

