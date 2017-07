Ιούλιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με την ομιλία του Πρωθυπουργού έκλεισε τις εργασίες του, το πρώτο από τα δεκατρία Περιφερειακά Συνέδρια Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα. Σε μία διαδικασία που ξεκίνησε προ τριμήνου περίπου, ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, ενεργοποιώντας όλα τα μέλη του σε μια διαδικασία διαλόγου με φορείς και πολίτες. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν η διαμόρφωση ενός κειμένου συμβολής στο Συνέδριο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης , με ιδέες και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συσωρεύτηκαν απ’ την παρατεταμένη κρίση, αλλά και που διαχρονικά ταλανίζουν την ΠΕ Γρεβενών, ταυτόχρονα όμως αποτυπώθηκε και το στίγμα για την επιβεβλημένη ενδοπεριφερειακή ισόρροπη ανάπτυξη και ο βηματισμός για το αναπτυξιακό μέλλον της ΠΕ Γρεβενών. Μέσα από τις θεματικές ενότητες, όπως είχαν σχεδιαστεί, με τις αρχικές εισηγήσεις των Υπουργών , τις τοποθετήσεις και τα ερωτήματα των φορέων και την ομιλία του Πρωθυπουργού, πρόκυψαν σπουδαία συμπεράσματα και εξαγγελίες, οι οποίες είναι ενδεικτικές της μεγάλης σημασίας που δίνει η Κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για την Δυτική Μακεδονία και τα Γρεβενά.

Με απόφαση της Κυβέρνησης θα ενταχθούν και οι επιλαχόντες του προγράμματος Νέων Αγροτών στους δικαιούχους. Στη λήψη της απόφασης σημαντική ήταν και η επιρροή της ΝΕ Γρεβενών. 47 επιλαχόντες της ΠΕ Γρεβενών θα συμπληρώσουν τον πίνακα με τους 141 ήδη δικαιούχους και τους 13 εν δυνάμει δικαιούχους..

Στις αρχές του Φθινοπώρου αναμένεται η νέα πρόσκληση του προγράμματος της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, κατόπιν της εγκρίσεως της Ευρωπαικής Επιτροπής, με διαφορετικά κριτήρια, γεγονός στο οποίο η Νομαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αναμένεται άμεσα η υλοποίηση της υποχρεωτικής αναγραφής στις συσκευασίες των γαλακτομικών προιόντων, της προέλευσης της πρώτης ύλης, γεγονός που θα έχει θετικό αντίκτυπο στη ζήτηση και την τελική τιμή των ποιοτικών Γρεβενιώτικων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ανακοινώθηκε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του κλάδου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γεγονός που για πρώτη φορά βάζει τις βάσεις για την ορθολογική ανάπτυξη ομάδας καλλιεργειών με πολύ έντονο ενδιαφέρον και για την περιοχή των Γρεβενών.

Ανακοινώθηκε η προώθηση της δημιουργίας αναγνωρισμένου σήματος ποιότητας για τα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής.

Ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σε τόσο λίγο χρόνο από την εξαγγελία έως την υλοποίηση, με την υπογραφή της σύμβασης από την Κυβέρνηση, την Περιφέρεια και τα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην υπηρεσία και των Γρεβενιώτικων επιχειρήσεων.

Ανακοινώθηκε επίσης από τον πρωθυπουργό ότι βρισκόμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για το βόρειο τμήμα της Ε65, γεγονός που δίνει τέλος στον κίνδυνο που διαγραφόταν προ διετίας, να έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο τυφλό. Ένα έργο πνοής για τα Γρεβενά, που μαζί με την Εγνατία οδό, καθιστούν τα Γρεβενά συγκοινωνιακό κόμβο. Οι επιλογές των προηγούμενων Κυβερνήσεων τόσο για τη χάραξη, όσο και για την επιλογή να κατασκευαστεί πρώτα η μεσαία διαδρομή, καθυστερεί την υλοποίησή του. Το Υπ.ΥΠΟΜΕ είναι σε στενή συνεργασία και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας καθώς χρειάζεται να αιτιολογηθεί γιατί πρέπει να γίνει ο δρόμος, τις διαστάσεις του, θέματα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε σχέση με τα οδικά δίκτυα ή με τους κανόνες, με τις νόρμες, που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συγκεκριμένα για την αλλαγή που έγινε στη χάραξη του Ε65 (δηλαδή να καταλήγει στο Κηπουρειό αντί για την Παναγιά Τρικάλων) ο Υπουργός Υποδομών είπε πως εξοικονομεί στο έργο πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, είναι μια μεγάλη διαφορά στο μήκος του αυτοκινητοδρόμου και πραγματικά δείχνει γιατί επέλεξαν, όσοι επέλεξαν, την αρχική χάραξη. Και δείχνει πράγματα. Δείχνει πράγματα για τις επιλογές που έγιναν σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των έργων στο παρελθόν. Ότι κριτήριο δεν ήταν η βέλτιστη χάραξη με τα βέλτιστα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και στη βέλτιστη τιμή, αλλά τα κριτήρια ήταν η βέλτιστη τιμή για τους παραχωρησιούχους».

Έργο τεράστιας σημασίας για τα Γρεβενά είναι η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την έλευση του φυσικού αερίου στους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας. Η επαναδιαπραγμάτευση με την κατασκευάστρια εταιρία, είχε σαν αποτέλεσμα την εξασφάλιση της ύπαρξης δύο τερματικών σταθμών στη Δυτική Μακεδονία, έτσι ο ΤΑΠ από αγωγό διέλευσης μετατρέπεται σε αγωγό παροχής φυσικού αερίου. Οι συζητήσεις με την ΔΕΔΑ ( Δημόσια εταιρεία διανομής αερίου), είναι σε προχωρημένο στάδιο, εξετάζονται οι προσφορότεροι τρόποι για την κατασκευή αγωγών, δικτύων, σταθμών, και δεξαμενών αποθήκευσης LPG φυσικού αερίου, ώστε να προκριθεί η πιο βιώσιμη λύση για την κάθε πόλη ξεχωριστά και με τη μικρότερη επιβάρυνση για τους τελικούς καταναλωτές , επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Μείζονος σημασίας για τα Γρεβενά αποτελεί και η εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την εφαρμογή του ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας. αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό του 2018. Μία εξαγγελία που έρχεται να διορθώσει για τα Γρεβενά, την τεράστια αδικία που προκαλεί το στρεβλό ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας λόγω ΔΕΗ.

Δίνει μια ανάσα, λόγω της μείωσης του κόστους λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενώ αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για την έλευση και λειτουργία νέων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ανεργία. Στα νοικοκυριά δίνεται η δυνατότητα να μειώσουν το κόστος διαβίωσης τους σε μια περιοχή με δυσμενείς χειμερινές συνθήκες. Τέλος ο Πρωθυπουργός μίλησε για την μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στην προοπτική της ανάπτυξης του Τουρισμού αφού τόσο τα χιονοδρομικά, οι λίμνες τα θρησκευτικά μνημεία, ο ορεινός όγκος οι ιαματικές πηγές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αποτελούν μοναδικά χαρακτηριστικά που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για το σκοπό αυτό. Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

