Ιούλιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η μοναδική Ελληνίδα ολυμπιονίκης της ρυθμικής γυμναστικής (έβδομη στην Ολυμπιάδα του Σίδνευ) η Μορφούλα Ντώνα βρέθηκε στη Λάρισα για να τιμήσει με την παρουσία της εκδήλωση που διοργάνωσε η Γυμναστική Ένωση Λάρισας. Η 32χρονη Μορφούλα Ντώνα (γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1985 στα Γρεβενά) που τώρα είναι προπονήτρια στον Εθνικό και φιλοδοξεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις της σε νέα κορίτσια, απολαμβάνει και την υψηλή δημοφιλία που της χάρισε η νίκη της στο Dancing With The Stars 5 που την έκανε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό, κυρίως το νεανικό.

Το πρώτο που ρωτήσαμε τη Μορφούλα Ντώνα όταν τη συναντήσαμε είναι ποια από τις δύο επιτυχίες τής έφερε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα… Μας απάντησε: «Σίγουρα το Dancing With The Stars μου έφερε τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα, με σταματούσε ο κόσμος και μου έδινε συγχαρητήρια. Τέτοια αναγνώριση δεν την περίμενα. Η τηλεόραση πραγματικά και τα συγκεκριμένα σώου που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση δίνουν τρομερή προβολή στους συμμετέχοντες. Δείτε τι έγινε τη φετινή χρονιά με το survivor που ξεπέρασε κάθε ρεκόρ τηλεθέασης και οι τηλεθεατές ταυτίστηκαν με τους παίκτες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το άθλημά μας, η ρυθμική γυμναστική δεν είναι τόσο διαδεδομένο στο ευρύ κοινό. Η Ολυμπιάδα σου δίνει τη διάκριση, εκείνη τη στιγμή ασχολούνται μαζί σου ειδικά κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά σε ξεχνάνε. Αντίθετα με το Dancing With The Stars που η επαφή με τον κόσμο είναι συνεχής ενώ είχε ταυτιστεί μαζί σου αφού σε ψήφιζε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στην Ολυμπιάδα ένας αγώνας κρατάει ελάχιστα λεπτά ενώ ένα σώου πολλές μέρες και άλλοτε μήνες. Πώς να σε ξεχάσουν ειδικά όταν φθάνεις να πρωταγωνιστείς». *Τηλεοπτικός σταρ ή Ολυμπιονίκης; «Η κατάκτηση μιας διάκρισης σε Ολυμπιακούς Αγώνες σου δίνει τον σεβασμό απ’ όλους και κυρίως από την ολυμπιακή κοινότητα αλλά η αναγνωρισιμότητα έρχεται μέσα από τα τηλεοπτικά σόου και το διαπίστωσα από τον τρόπο που με έβλεπε ο κόσμος, που με χαιρετούσε αλλά και η ευρεία αποδοχή που είχα στα νέα παιδιά… Εγώ το συνδύασα αφού πολλά από τα παιδιά ήρθαν στη ρυθμική γυμναστική και τους είπα πόσο με βοήθησε η ρυθμική να εκφραστώ γιατί αυτό που έκανα ήταν κάτι συνηθισμένο για μένα». *Στη Λάρισα πώς βρέθηκες; «Με κάλεσε η ΓΕΛ και ο πρόεδρος της Γιώργος Βαϊόπουλος και αυτό για μένα ήταν τιμή γιατί θέλω να βλέπω το επίπεδο όλων των αθλητριών στη χώρα . Αυτή τη στιγμή είμαι προπονήτρια στον Εθνικό Πειραιώς και προσπαθούμε να ανεβάσουμε το άθλημα ψηλά. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, αθλήτρια η Μιράντα Ψύκου πήρε μεταγραφή για ομάδα της Ισπανίας και αγωνίσθηκε για το εθνικό πρωτάθλημα της Ιβηρικής χώρας». *Το επίπεδο της ρυθμικής στη χώρα μας πώς το σχολιάζεις; «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχηθώ στην αθλήτρια της ΓΕΛ Ιωάννα Τζιατζιά να παραμείνει στην εθνική ανσάμπλ και να συμμετέχει στην Ολυμπιάδα του Τόκιο, αλλά πιστεύω ότι η ομοσπονδία δεν βοηθάει όσο θα μπορούσε κυρίως στο οικονομικό κομμάτι». ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΟΥΛΑ ΝΤΩΝΑ Η Μορφούλα Ντώνα γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1984 στα Γρεβενά και άρχισε να ασχολείται με τη ρυθμική σε ηλικία 8 ετών μάλλον… τυχαία για να καταλήξει ύστερα από μερικά χρόνια η αθλήτρια φαινόμενο που έγραψε τη δική της ιστορία και άφησε τη δική της εποχή στη ρυθμική γυμναστική. Σε ηλικία 13 ετών κατακτά πέντε χρυσά μετάλλια στους Βαλκανικούς, ενώ δύο χρόνια αργότερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στη Βουδαπέστη το 1999, κατακτά την 6η και την 7η θέση στα τελικά οργάνων, καθώς και την 8η θέση στο σύνθετο ατομικό. Την ίδια χρονιά, στο 23ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής, που πραγματοποιήθηκε στην Οσάκα της Ιαπωνίας, στα 15 της χρόνια κατακτά την έβδομη θέση στο στεφάνι. Ένα χρόνο αργότερα έρχεται η μεγάλη διάκριση, η 7η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Μάλιστα, μέχρι σήμερα είναι η μοναδική Ελληνίδα Ολυμπιονίκης στο ατομικό, στη ρυθμική γυμναστική. Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα αλλά και πολλά μετάλλια, ενώ το 2005, επανακάμπτει… ομαδικά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μπακού, κατέκτησε την πέμπτη θέση με τα κορίτσια του ανσάμπλ.

Ύστερα από πολλές διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελλα, 10 χρόνια ακριβώς μετά το διεθνές ντεμπούτο της το 1997, η Μορφούλα Ντώνα το 2007 αποφασίζει να ρίξει τίτλους τέλους στην αθλητική της καριέρα και να συνεχίσει ως προπονήτρια και μάλιστα ομοσπονδιακή. Λίγο αργότερα ξεκίνησε να προπονεί την Εθνική Ομάδα Γυναικών, η οποία το 2013, υπό την καθοδήγησή της, κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες και την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρυθμικής Γυμναστικής στο Κίεβο. Τώρα συνεχίζει τις διακρίσεις ως προπονήτρια έχοντας αθλήτριες υψηλών προδιαγραφών όπως την Ψύκου Μιράντα και την Ντρίκου Ευαγγελία. Σωτ. Κέλλας,eleftheria

