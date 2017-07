Ιούλιος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε κλίμα έντασης την οποία προκαλεί και συντηρεί η Τουρκία ξεκινά η γεώτρηση στο τεμάχιο 11 της κυπριακής ΑΟΖ. Η Αγκυρα έχει στείλει στην περιοχή την τουρκική φρεγάτα Gokceada (Ιμβρος), ενώ το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Barbaros» μπαινοβγαίνει στο Οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Ωστόσο η Γαλλία στέλνει μήνυμα στον Ερντογάν. Η μονοήμερη επίσκεψη στην Κύπρο που θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα η υπουργός ‘Αμυνας της Γαλλίας, Φλοράνς Παρλί, ερμηνεύεται ως μήνυμα προς την Αγκυρα ότι το Παρίσι στηρίζει την γεώτρηση από τη γαλλική εταιρεία Total στην ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 11 (κοίτασμα Ονησίφορος) στην κυπριακή ΑΟΖ. Η Παρλί θα έχει συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό της, Χριστόφορο Φωκαΐδη, και θα επισκεφθεί τις γαλλικές φρεγάτες, που συμμετέχουν στη Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNFIL) και οι οποίες τις τελευταίες ημέρες κατέπλευσαν στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με αρμόδιες κυπριακές πηγές τα ραντάρ των γαλλικών φρεγατών είναι στραμμένα στο τεμάχιο 11, όπου βρίσκεται η πλατφόρμα West Capella με το τρυπάνι. Αυτό άρχισε να κατεβαίνει ομαλά και αναμένεται ότι μέχρι αύριο, ίσως και απόψε, θα φθάσει στον βυθό, σε βάθος 1.698 μέτρων στο σημείο της γεώτρησης. O βυθός έχει πολύ ελαφρά κλίση (3,5 μοίρες) προς τα νοτιοδυτικά. Σε αυτό το στάδιο, τοποθετούνται η κεφαλή του τρυπανιού και οι σωλήνες σε συνολικό μήκος 1.700 μέτρων, μέσα από τις οποίες περνά ο άξονας του τρυπανιού, ενώ από πλευρικούς θύλακες θα επιστρέφει η ειδική λάσπη -λιπαντικό- αλλά και τα θραύσματα της γεώτρησης, για να μεταφέρονται στη στεριά. Προηγουμένως, θα ολοκληρωθούν οι τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες και θα απομακρυνθεί το σεισμογραφικό Ramform Hyperion και τα σκάφη υποστήριξής του. Οι γεωλογικές πιθανότητες για κοίτασμα φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου είναι της τάξης του 21%, ποσοστό που θεωρείται ως αρκετά υψηλό και αισιόδοξο. Μέχρι το βάθος των 2.230 μέτρων αναμένεται απρόσκοπτη εργασία του τρυπανιού, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις για αέρια, ενώ στο υπόλοιπο βάθος της γεώτρησης προς τον στόχο, θα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφάλειας για αποφυγή επηρεασμού εργαζομένων από τυχόν απελευθέρωση υδρόθειου, που είναι πιθανή. Επίσης, ειδικές προβλέψεις έχουν γίνει για την αντιμετώπιση περιστατικού σεισμικής δραστηριότητας, με σχέδιο στο οποίο συμμετέχει και Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα… κάγκελα Τουρκία Την ίδια ώρα η Αγκυρα κλιμακώνει τις προκλήσεις της. Στην περιοχή, αλλά σε απόσταση από το Οικόπεδο 11, κινείται η τουρκική φρεγάτα Gokceada (Ιμβρος). Ενώ το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Barbaros» μπαινοβγαίνει στο Οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Το σεισμογραφικό σκάφος έφτασε στο Οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου και αφού εισήλθε σε αυτό, ακολούθησε πορεία προς τα ανατολικά, με κατεύθυνση το Οικόπεδο 7. Ομως, περίπου 45 λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», άλλαξε ξανά πορεία και εξήλθε του Οικοπέδου 6, ακολουθώντας αντίθετη κατεύθυνση για να φτάσει ξανά δυτικά της Πάφου.

Ζήτημα ωρών η γεώτρηση Για έναρξη των εργασιών γεώτρησης στο οικόπεδο 11 όπου βρίσκεται η πλατφόρμα West Capella με το τρυπάνι κάνουν λόγο πληροφορίες, οι οποίες πάντως ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, καθώς αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από την TOTAL. Ωστόσο κυπριακές πηγές αναφέρουν ότι το τρυπάνι έχει ξεκινήσει να κατεβαίνει ομαλά και αναμένεται ότι μέχρι αύριο, ίσως και απόψε, θα φθάσει στον βυθό, σε βάθος 1.698 μέτρων στο σημείο της γεώτρησης. O βυθός έχει πολύ ελαφρά κλίση (3,5 μοίρες) προς τα νοτιοδυτικά. Σε αυτό το στάδιο, τοποθετούνται η κεφαλή του τρυπανιού και οι σωλήνες σε συνολικό μήκος 1.700 μέτρων, μέσα από τις οποίες περνά ο άξονας του τρυπανιού, ενώ από πλευρικούς θύλακες θα επιστρέφει η ειδική λάσπη -λιπαντικό- αλλά και τα θραύσματα της γεώτρησης, για να μεταφέρονται στη στεριά. Προηγουμένως, θα ολοκληρωθούν οι τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες και θα απομακρυνθεί το σεισμογραφικό Ramform Hyperion και τα σκάφη υποστήριξής του. Οι γεωλογικές πιθανότητες για κοίτασμα φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου είναι της τάξης του 21%, ποσοστό που θεωρείται ως αρκετά υψηλό και αισιόδοξο. Μέχρι το βάθος των 2.230 μέτρων αναμένεται απρόσκοπτη εργασία του τρυπανιού, αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις για αέρια, ενώ στο υπόλοιπο βάθος της γεώτρησης προς τον στόχο, θα λαμβάνονται αυστηρά μέτρα ασφάλειας για αποφυγή επηρεασμού εργαζομένων από τυχόν απελευθέρωση υδρόθειου, που είναι πιθανή. Επίσης, ειδικές προβλέψεις έχουν γίνει για την αντιμετώπιση περιστατικού σεισμικής δραστηριότητας, με σχέδιο στο οποίο συμμετέχει και Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. iefimerida

