Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ, συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα. Σε κάθε Δήμο, μία αστυνομική δομή και μάλιστα σε επίπεδο αστυνομικού τμήματος».



Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε σήμερα το μεσημέρι από το Μορφοβούνι του Δήμου της Λίμνης Πλαστήρα, ο γ.γ. Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης κατά τα εγκαίνια του ομώνυμου αστυνομικού τμήματος. Το νέο Α.Τ. θα έχει δύναμη 22 αστυνομικών και αποτελεί χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Ακόμα ο κ. Αναγνωστάκης κατά τον χαιρετισμό του υπογράμμισε πως η Αστυνομία σήμερα είναι παρούσα εκεί που έλειπε δεκαετίες, μέσω των κινητών αστυνομικών μονάδων, οι οποίες, όπως πρόσθεσε, ανέρχονται σε όλη την Ελλάδα σε 42, κάνοντας μάλιστα λόγο και για τη μεγάλη απήχηση, που έχουν αυτές στις κοινωνίες. Ειδική αναφορά ο γ.γ. Δημόσιας Τάξης έκανε και για τον Τοπικό Αστυνόμο, ενώ εξήρε το έργο του αστυνομικού διευθυντή της Διεύθυνσης Καρδίτσας Βασίλη Καραπιπέρη. Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας δεν παρέλειψε να τονίσει πως σε αυτήν εδώ την τελετή, αναδεικνύεται κατά τρόπο απολύτως σαφή, η αρμονική συμπόρευση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Ελληνικής Αστυνομίας.



Σε έναν δρόμο χρέους και προσφοράς προς την τοπική κοινωνία, τόνισε επίσης. Μετά το τέλος των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο εσωτερικό του κτιρίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

