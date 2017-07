Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

«Οι πληροφορίες που μας έρχονται είναι αντικρουόμενες και βρίσκονται στη διαδικασία της επιβεβαίωσης από τις υπηρεσίες πληροφοριών», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Συνεχίζεται το θρίλερ με το αν είναι ή όχι ζωντανός ο αρχηγός του ISIS με τη Ρωσία να διαμηνύει ότι «Δεν έχουμε ασφαλείς πληροφορίες».



Αναφερόμενος στον θάνατο του επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, τον πιθανό θάνατο του οποίου είχε ανακοινώσει ο ρωσικός στρατός τον Ιούνιο και εκ νέου την περασμένη εβδομάδα μια συριακή μη κυβερνητική οργάνωση, το Κρεμλίνο δηλώσει ότι υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Το συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε τον θάνατο του ηγέτη του ΙΚ την περασμένη εβδομάδα, την επομένη της ανακήρυξης από το Ιράκ της νίκης του στη Μοσούλη απέναντι στην τζιχαντιστική οργάνωση. Η ΜΚΟ, που διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο πηγών στη Συρία, είχε αναφέρει ωστόσο πως αγνοεί το πού, το πότε ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη ο υποτιθέμενος θάνατος του ηγέτη του ΙΚ. Ο ρωσικός στρατός είχε επίσης ανακοινώσει, στις 22 Ιουνίου, ότι «κατά πάσα πιθανότητα» είχε σκοτώσει τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στα τέλη Μαΐου κοντά στην πόλη Ράκα. Ωστόσο, η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε από καμία άλλη πηγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους επιμένουν ότι δεν είναι σε θέση ούτε να επιβεβαιώσουν ούτε να διαψεύσουν τον θάνατο του επικεφαλής του ΙΚ.



Την ίδια στιγμή, ο πιο υψηλόβαθμος Κούρδος αξιωματούχος των υπηρεσιών Πληροφοριών δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι κατά 99% βέβαιος ότι ο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι είναι ζωντανός και βρίσκεται σε μια περιοχή νότια της Ράκας στη Συρία, παρά τη φημολογία ότι έχει σκοτωθεί. Ο Λαχούρ Ταλαμπανί δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μετά την ήττα του το ΙΚ θα ξεκινήσει ένα αντάρτικο και θα μοιάζει με την αλ Κάιντα «υπό την επήρεια στεροειδών». Οι μελλοντικοί επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους εκτιμάται ότι θα είναι αξιωματούχοι που υπηρέτησαν υπό τον Σαντάμ Χουσέιν, οι άνδρες δηλαδή που φέρονται να κατέστρωσαν τη στρατηγική της τζιχαντιστικής οργάνωσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

