Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Οι διακοπές για ορισμένους τυχερούς έχουν ήδη ξεκινήσει και τα social media έχουν γεμίσει με φωτογραφίες από πανέμορφα μέρη.



Πάντως, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω ενός μηνύματος στον λογαριασμό της στο Twitter, συμβουλεύει: «Μην ανακοινώνετε την παρουσία/απουσία σας με check in στις διακοπές».



Όπως σημειώνει ακόμη, «δεν ξέρετε ποιος παρακολουθεί και τι σχεδιάζει!». newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 17th, 2017 at 23:48 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.