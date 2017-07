Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Μελέτες έχουν δείξει πως τα μεγαλύτερα αδέλφια είναι πιο επιτυχημένα και τα νεότερα πιο αστεία, με μια έρευνα, ωστόσο, να πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα σχετικά με τον χαρακτήρα των αδελφών. Μελέτη, λοιπόν, διαπίστωσε πως τα δεύτερα αδέλφια είναι πιθανόν να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα και να έχουν μπλεξίματα.



Η έρευνα αναφέρει πως τα αγόρια, που γεννήθηκαν δεύτερα, είναι 20%-40% πιθανότερο να είναι απείθαρχα και να διαπράξουν εγκλήματα -και μάλιστα βίαια, σε σύγκριση με τα πρώτα.



Αυτό, σύμφωνα με τους ερευνητές, οφείλεται στο γεγονός ότι πρότυπο των μικρότερων αδελφών είναι… ο αδελφός τους, ένα μικρό παιδί δηλαδή, και όχι οι γονείς τους. Παράλληλα, οι επιστήμονες αναφέρουν πως λαμβάνουν συνήθως λιγότερη προσοχή από τις μητέρες τους σε σύγκριση με τα πρώτα. iefimerida loading…

