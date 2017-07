Ιούλιος 17th, 2017 by Σταματίνα

Το Citan για το 2017 αναβαθμίζεται. Το Citan Model Year 2017 είναι γεγονός! Ένα εξαιρετικό προϊόν που συνδυάζει «Εξυπνάδα και Συναίσθημα», το Citan της Mercedes επιστρέφει ανανεωμένο.



Τα βασικά στοιχεία του Citan MY2017 είναι η ακόμη χαμηλότερη η κατανάλωση καυσίμου,η αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής και ο ανανεωμένος σχεδιασμός εξωτερικά & εσωτερικά σε συνδυασμό με την εξαιρετική οδική συμπεριφορά του. Το Citan είναι το ευέλικτο επαγγελματικό όχημα πόλης, ιδανικό για διανομές και ποικίλες αστικές μεταφορές χάρη στο μεγάλο χώρο φόρτωσης που διαθέτει. Η εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση περιλαμβάνονται στα δυνατά του σημεία ενώ με μεταφορική ικανότητα έως 3,8 m3 έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα με εκπληκτική ευελιξία. Τα τρία διαφορετικά μήκη αμαξώματος καθώς και οι τρεις διαφορετικές εκδόσεις ισχύος κινητήρα, το καθιστούν ιδιαίτερα προσαρμοστικό στις απαιτήσεις του κάθε επαγγελματία. Όσον αφορά στην ασφάλεια, το Citan κάνει τη διαφορά. Με ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ADAPTIVE ESP® (Electronic Stability Program), ABS (anti-lock braking system), ASR (acceleration skid control), BAS (hydr.Brake Assist), EBD (electronic brake force distribution) προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε όλες τις συνθήκες. Στα προτερήματα του Citan προστίθενται φέτος μία σειρά από αξιόλογες αναβαθμίσεις που το κάνουν ακόμα πιο ελκυστικό και αφορούν: Ποιότητα Κατασκευής: Νέες αισθητικές προσθήκες στο σχεδιασμό του οχήματος με οπτικό πακέτο off-road ή εντυπωσιακά διακοσμητικά στοιχεία στο αμάξωμα. Οικονομία Χρήσης οχήματος: 1. Οικονομία καυσίμου:



To Citan ανήκει στους κορυφαίους εκπροσώπους της κατηγορίας του στην οικονομία καυσίμου. To MY2017 έχει ακόμα πιο μειωμένη κατανάλωση καυσίμου έως και 2-3%. 2. Μεγάλα Διαστήματα Συντήρησης: Οι επιδόσεις του Citan συνδυάζονται με χαμηλά τρέχοντα κόστη. Τα διαστήματα συντήρησης ορίζονται ανά 40.000 km με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος χρήσης να ελαττώνεται σημαντικά και η εργασία να συνεχίζεται απρόσκοπτα. Ανανεωμένος Σχεδιασμός: Νέες αισθητικές επιλογές στο εσωτερικό του οχήματος, με δυνατότητα επιλογής κόκκινων ραφών στο τιμόνι, τα καθίσματα και το μοχλό ταχυτήτων ή ακόμα και κόκκινες ή μεταλλικές λεπτομέρειες στον επιλογέα ταχυτήτων, το τιμόνι και τους αεραγωγούς θέρμανσης/ψύξης. Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός των νέων κωδικών του Citan MY2017: newsbeast loading…

This entry was posted on Δευτέρα, Ιούλιος 17th, 2017 at 23:09 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.