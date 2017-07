Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τη θερμοκρασία αέρα στους 21 βαθμούς Κελσίου και αυτή στο οδόστρωμα στους 27 βαθμούς Κελσίου εκκίνησε σήμερα το Βρετανικό GP. Πριν ακόμη σβήσουν τα κόκκινα φώτα ο ένας εκ των δυο Βρετανών, ο Τζόγιον Πάλμερ με τη Renault έμεινε στην Stowe με πρόβλημα στα πίσω φρένα. Το σβήσιμο των κόκκινων φώτων βρήκε το Χάμιλτον να ξεκινά καλά όπως και ο Φερστάπεν. Ο Χάμιλτον κράτησε πίσω του το Ράικονεν στη στροφή 1 ενώ την ίδια στιγμή ο νεαρός Ολλανδός κατάφερε να περάσει το Φέτελ, ο Γερμανός τον πέρασε ξανά, ο Φερστάπεν επέμεινε και τελικά κατάφερε να πάρει την 3η θέση στην ευθεία Γουέλιγκτον. Αμέσως μετά ενεπλάκη το αυτοκίνητο ασφαλείας γιατί βγήκε ο Σάινθ στη Μπέκετς. Ο Σάινθ είχε επαφή με τον έτερο οδηγό της Toro Rosso τον Δανιήλ Κβίατ. «Ωραία δουλειά Ντάνι» ήταν η αντίδραση του Σάινθ «έπεσε πάνω μου» απάντησε ο Κβίατ. Στο ριπλέι φάνηκε ο Κβίατ να χάνει το πίσω μέρος ενώ ήταν πλάι πλάι με τον Σάινθ στην πιο γρήγορη τριπλέτα στροφών της πίστας Μάγκοτς/Μπέκετς/Τσάπελ. Ο Σάινθ εγκατέλειψε, ο Κβίατ άλλαξε αεροτομή και συνέχισε. Την ίδια στιγμή πιο μπροστά ο Χούλκενμπεργκ πέρασε τον Οκόν και ανέβηκε 5ος πίσω από το Φέτελ.

Η επανεκκίνηση βρήκε το Χάμιλτον να διατηρεί το προβάδισμα παρά την πίεση του Ράικονεν. Ο Μπότας κατάφερε να περάσει επίσης τον Οκόν και ανέβηκε 6ος πίσω από το Χούλκενμπεργκ. Από τον πρώτο κιόλας γύρο που ο αγώνας βρήκε ρυθμό ήταν σαφές ότι ο Χάμιλτον είχε σημαντικό προβάδισμα. Ο πιο κερδισμένος σε θέσεις μετά την εκκίνηση ήταν ο Αλόνσο από τελευταίος είχε ανέβει στην 13η θέση. Αντίθετα ο Ρικιάρντο που έφτασε προσωρινά στην 12η θέση βγήκε μετά από ένα τζαρτζάρισμα του Γκροζάν στη Λούλφιελντ και έπεσε πάλι τελευταίος. Ο Χάμιλτον άνοιγε τη διαφορά από τη Ferrari με ρυθμό 6 δέκατα στο γύρο. Απ’ όλους τους οδηγούς μόνο αυτός και ο Ράικονεν γύρναγαν στο 1:33 και όλοι οι υπόλοιποι στο 1:34.



Παρά την πίεση ο Φέτελ δεν μπόρεσε να περάσει το Φερστάπεν στην αρχή του αγώνα. Ο Ράικονεν φάνηκε ν’ αντιδρά στον 8ο γύρο όπου μάζεψε τη διαφορά κατά 2 δέκατα από το Χάμιλτον κάνοντας προσωπικό ταχύτερο γύρο. Ο Βρετανός προσαρμόστηκε αμέσως στον ίδιο ρυθμό. Την ίδια στιγμή ο Φέτελ άρχισε να πιέζει το Φερστάπεν καθώς τους πλησίαζε με γοργό ρυθμό ο Μπότας παρότι η Mercedes του φορούσε την μαλακή γόμα που θεωρητικά ήταν πιο αργή. O Φέτελ άρχισε να πιέζει ασφυκτικά το Φερστάπεν καθώς ήταν πιο αργός. Φτάνοντας στον 14ο γύρο ο Χάμιλτον ξαφνικά από το 1:33.4 κατέβηκε στο 1:32.5. Η λογική έδειχνε ότι ετοιμάζονταν για την πρώτη αλλαγή ελαστικών και εξαντλούσε τη δυναμική της πολύ μαλακής γόμας. Ο Ράικονεν δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει η διαφορά μεταξύ τους άνοιξε στα 4 sec.

O Χάμιλτον στον 19ο γύρο κατέβασε το ρεκόρ στο 1:32.3 και όλα έδειχναν πλέον ότι πάει για μια αλλαγή ελαστικών. Την ίδια στιγμή ο Φέτελ είδε ότι δεν μπορεί να περάσει στην πίστα το Φερστάπεν και προσπάθησε να το πετύχει μπαίνοντας στα πιτ. Στη Ferrari υπολόγιζαν ότι ο Γερμανός θα μπορέσει να βγάλει 32 γύρους με τη μαλακή γόμα. Ο Φερστάπεν μπήκε στον 20οστό γύρο για να καλύψει το Φέτελ όμως η αλλαγή δεν ήταν η γρηγορότερη δυνατή. Έτσι ο Ολλανδός βρέθηκε πίσω από τη Ferrari στην 5η θέση. Μπροστά είχε περάσει ο Μπότας με τη Mercedes. Χάμιλτον, Ράικονεν και Μπότας δεν είχαν ακόμη αλλάξει ελαστικά. Ο Ράικονεν μπήκε στον 25ο γύρο και έβαλε τη μαλακή γόμα. Βγαίνοντας κρατήθηκε μπροστά από το Φέτελ. Ο Χάμιλτον αντέδρασε αμέσως μπήκε στον 26ο γύρο έβαλε τη μαλακή γόμα και οριακά βγήκε εμπρός από τον Μπότας που ήταν στην 2η θέση. Ο Φινλανδός με τη Mercedes ήταν ο μόνος που δεν είχε μπει στα πιτ. Πίεζε όσο μπορούσε για να φτιάξει διαφορά από τις Ferrari ώστε να μπορέσει να βρεθεί κοντά τους ξανά μετά τη δική του αλλαγή. Ο Ράικονεν ήταν 5 sec μπροστά από το Φέτελ και το βασικό ερώτημα τώρα ήταν τι θα κάνουν στη Ferrari.

Ο Φινλανδός ακούστηκε να διαμαρτύρεται ότι κάτι χτυπάει στην αριστερή πλευρά στο κόκπιτ της SF70H. Την ίδια στιγμή ο Μπότας έχοντας διαφορά 15 sec από το Φέτελ γύριζε σε ίδιο ρυθμό με το Γερμανό της Ferrari παρότι τα ελαστικά του ήταν επιβαρυμένα μετά από 36 γύρους (32 αγώνα +4 στις δοκιμές). Ο Μπότας μπήκε στα πιτ και έβαλε την ταχύτερη πολύ μαλακή γόμα της Pirelli. Περιμέναμε να δούμε αν θα μπορέσει να αξιοποιήσει την ταχύτητά της. Ο Μπότας βγήκε 4ος τέσσερα δευτερόλεπτα πίσω από το Φέτελ. Αμέσως έκανε ρεκόρ ταχύτερου γύρου με 1:31.1 δείχνοντας τις προθέσεις του. Σ’ αυτό το κομμάτι του αγώνα ο Χάμιλτον ήταν ο πιο αργός από τους τέσσερις πρωτοπόρους με Mercedes/Ferrari προφανώς ελέγχοντας το ρυθμό και προστατεύοντας το μονοθέσιό του. Ο Φέτελ αντέδρασε αμέσως στο ρυθμό του Μπότας κάνοντας προσωπικό ταχύτερο πέρασμα. Ο Μπότας απάντησε με δεύτερο συνεχόμενο ταχύτερο γύρο. Η διαφορά πήγε στα 3 sec ενώ απέμεναν 15 γύροι για το φινάλε. Ο Μπότας συνέχισε να μειώνει αλλά ο Φέτελ πήγαινε όσο πιο γρήγορα μπορούσε περιορίζοντας τις απώλειας. Μπροστά ο Χάμιλτον είχε διαφορά 12.7sec από το Ράικονεν που ήταν πιο αργός απ’ όλους. Μετά τον 43ο γύρο ο Μπότας κόλλησε πίσω από το Φέτελ. Στην πρώτη προσπάθεια που έκανε για να περάσει δεν τα κατάφερε καθώς ο Γερμανός έκλεισε την πόρτα. Στη 2η όμως πέρασε ανεβαίνοντας 3ος. Ο Φινλανδός εκμεταλλεύτηκε το DRS στην ευθεία Χάνγκαρ. Οι Βρετανοί θεατές το πανηγύρισαν έξαλλα καθώς αυτό βοηθά το Χάμιλτον να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία σε μόλις 7 βαθμούς. Ο Φέτελ ακούστηκε να διαμαρτύρεται για τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (blistering) των εμπρός του ελαστικών. Ο Ράικονεν είχε κλατάρισμα μπήκε στα πιτ για ν’ αλλάξει ελαστικά και ο Μπότας βρέθηκε 2ος. Ο Φέτελ πέρασε 3ος αλλά βγήκε έξω είχε και αυτός κλατάρισμα. Μέχρι να μπει στα πιτ βρέθηκε πίσω, ο Ράικονεν ξαναπέρασε 3ος. Ο Φέτελ τελικά τερμάτισε 7ος και η διαφορά του στη βαθμολογία εξανεμίστηκε, πλέον προηγείται με τη μικρότερη δυνατή.



Εντυπωσιακό αποτέλεσμα από το Ρικιάρντο που τερμάτισε 5ος παρότι εκκινούσε τελευταίος. Η επίδοση του Αυστραλού δείχνει τις δυνατότητες της Red Bull. Στην Αυστριακή ομάδα επέλεξαν ν’ αλλάξουν ελαστικά στο Φερστάπεν για να μην πάθει ότι και οι Ferrari.



Ο Χάμιλτον που πήρε την 5η του νίκη στο Σίλβερστον έπιασε τους Κλαρκ και Προστ πολυνίκες στο συγκεκριμένο αγώνα. Ήταν μάλιστα η 4η συνεχόμενη νίκη για το Βρετανό στην πατρίδα του. Φάνηκε να το διασκεδάζει ιδιαίτερα και ήταν διαχυτικός στο βάθρο. Συνεχάρη το Μπότας για την οδήγησή του και ευχαρίστησε τους συμπατριώτες του για την στήριξή τους. Ο Ράικονεν τα έβαλε με την τύχη αν και παραδέχτηκε ότι οι Mercedes ήταν λίγο ταχύτερες σήμερα.



O Φέτελ έχει 177 βαθμούς, ο Χάμιλτον 176 και ο Μπότας 154. Αντίστοιχα στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Mercedes (330β.) διεύρυνε τη διαφορά από τη Ferrari (275β.) και πλέον προηγείται με 55 βαθμούς. Αξίζει να τονίσει κανείς πως η Force India (95β.) διατηρεί με ευκολία την 4η θέση από τη Williams (41β.). Στην 3η θέση είναι μόνη η Red Bull (174β.) Συνολικά η τελική κατάταξη ήταν: Επόμενος αγώνας το Ουγγρικό GP στις 30/7. Τάκης Πουρναράκης πρώτο θέμα

