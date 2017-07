Ιούλιος 16th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για μιάμιση περίπου ώρα, η πόλη των Γρεβενών και το μεγαλύτερο τμήμα του Νομού, έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πλην Δεσκάτης, πρώην Δήμο Βεντζίου και των κοινοτήτων που ηλεκτροδοτούνται από την γραμμή που πάει στην «Μπάρα» .



Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, η διακοπή προκλήθηκε από κεραυνό, που έπεσε σε υποσταθμό της ΔΕΔΔΗΕ, στα Γρεβενά.

