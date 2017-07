Ιούλιος 16th, 2017 by Σταματίνα

Ευχαρίστως θα δεχόταν μια μεταβατική περίοδο όταν η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ αρκεί όμως να υπάρχει προθεσμία, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου της Βρετανίας Λάιαμ Φοξ.



«Δεν έχω πρόβλημα με την μεταβατική περίοδο αρκεί αυτή να έχει προθεσμία», είπε ο Φοξ στην τηλεόραση του BBC, ο οποίος είχε υποστηρίξει την αποχώρηση από την ΕΕ στο περυσινό δημοψήφισμα.



Ο Φοξ είπε ακόμη ότι θα ήταν «ανόητο» να πάει η χώρα στις διαπραγματεύσεις για το Brexit χωρίς να είναι έτοιμη να αποχωρήσει λέγοντας ότι οι εταίροι της Βρετανίας στις διαπραγματεύσεις χρειάζεται να πειστούν ότι το Λονδίνο θα πράξει κάτι τέτοιο αντί να αποδεχτούν μια κακή συμφωνία. Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ δήλωσε ότι υπουργοί της κυβέρνησης Μέι πείθονται για την ανάγκη μεταβατικών συμφωνιών ώστε να περιοριστεί η αναστάτωση κατά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

